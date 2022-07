Uno Scudetto con i colori monzesi del Consorzio Vero Volley nell’assolata e calda estate in corso. A conquistarlo è la squadra di sand volley 4×4 femminile allenata da Luca Bucaioni, che sulla sabbia di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, nel fine settimana del 24 luglio ha superato Casalmaggiore con il risultato di 2 set a 1, in un derby lombardo che alla fine ha sorriso al Vero.

Un successo, quello conquistato dalla squadra brianzola formata da Candi, Negretti, Davyskiba (tre giocatrici monzesi anche nel campionato indoor), Traballi e Turlà, davanti al c.t. della Nazionale azzurra di pallavolo Davide Mazzanti, che ha permesso al club di conquistare il 27° Scudetto al termine della Lega Volley Summer Tour edizione 2022. L’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport è andato in scena su alcune delle spiagge più belle e fotografate d’Italia. Per il Vero Volley in occhiali da sole si tratta di un bis, considerato che la medesima formazione aveva conquistato una settimana prima la Coppa Italia a Riccione.

Vero Volley campione d’Italia sulla sabbia: nessuna sconfitta

A San Benedetto Monza scrive il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione tricolore grazie a una prova corale di spessore (la regista Turlà, specialista della disciplina, è stata votata Mvp), e senza aver rimediato alcuna sconfitta nel corso del torneo. Un cammino che ha visto il Vero Volley superare nel girone unico Busto Arsizio, Brescia, Casalmaggiore, San Giovanni Marignano, prima della finalissima disputata proprio contro l’avversaria cremonese. «Il nostro è stato un percorso fantastico – commenta Beatrice Negretti, tra le protagoniste del successo sulla sabbia, nonché giocatrice del Vero Volley di Serie A1 femminile nel campionato indoor -. Mi sono divertita, ho conosciuto delle nuove compagne con le quali mi sono trovata benissimo e, soprattutto, siamo riuscite e portare a casa due titoli importanti. Giocare sulla sabbia, con questa temperatura e questa intensità, non è mai facile. Vincere lo Scudetto ha un sapore dolcissimo».

Vero Volley: a ottobre inizia la Superlega

Con i due brillanti risultati conquistati dal team femminile sulla sabbia delle spiagge italiane terminano gli impegni di sand (o beach) volley, mentre in prospettiva si delineano gli impegni indoor delle formazioni di punta del Vero Volley. In attesa della presentazione del calendario della Serie A1 femminile, quello relativo alla Superlaga maschile 2022-23 è già ufficiale, dove Monza è ai nastri di partenza del massimo torneo tricolore per la nona stagione consecutiva. La squadra di coach Massimo Eccheli esordirà in trasferta domenica 2 ottobre sul campo della Perugia vice-campione d’Italia. Una settimana più tardi, il 9 ottobre, debutta all’Arena di Monza nel derby lombardo con Milano. Da segnare in agenda, in Brianza, i match con Civitanova (23 ottobre), Trento (6 novembre), Modena (4 dicembre), Perugia (18 dicembre). La stagione regolare del campionato terminerà il 12 marzo del prossimo anno, con i playoff che scatteranno dal 19 marzo.