Pallavolo: Savigliano-Brugherio rimandata all’ultimo per indisponibilità del campo

Sarebbe stata una vigilia di Natale di campionato, invece la partita è stata rimandata quando i giocatori della Gamma Chimica Brugherio si trovavano già a Savigliano. Contro la Monge-Gerbaudo, terza forza del girone bianco, era in programma la 14° giornata del campionato Serie A3 Credem Banca, ultima sfida del 2022 e prima del girone di ritorno. All’andata i brianzoli si erano imposti per 3-2.

Pallavolo: Savigliano-Brugherio rimandata, i brianzoli già sul posto

Niente di tutto questo. Gli arbitri non hanno ritenuto sufficienti le condizioni di sicurezza e non hanno dato il via libera per disputare la partita: l’impianto del Savigliano infatti è risultato indisponibile “per pioggia in diversi punti del campo” ha fatto sapere la società brugherese.