Pallavolo: Numia vince nell’arena di Monza sold-out e va alle finali di Coppa Italia

Tutto abbastanza facile per la Numia Vero Volley alla Opiquad Arena di Monza: la prima squadra femminile del Consorzio ha superato Chieri per 3-0 (parziali 25-21, 25-20, 25-21) e si è presa il pass per le final four di Coppa Italia in programma l’8 e 9 febbraio a Bologna.

Pallavolo: Numia vince nell’arena di Monza sold-out, le protagoniste

La squadra di coach Lavarini ha fatto divertire l’arena sold-out controllando i tre set e respingendo i tentativi ospiti per rientrare. Da segnalare i 16 punti di Paola Egonu, MVP e top scorer del match; in doppia cifra anche Daalderop (13) e Sylla (10). Menzione particolare per Alessia Orro, autrice di 7 punti e 2 ace, e Hena Kurtagic, decisiva al servizio e a muro nel secondo set.

Numia Vero Volley Orro – foto Consorzio Vero Volley Numia Vero Volley Orro – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo: Numia vince nell’arena di Monza sold-out, la soddisfazione di Alessia Orro

«Sono molto contenta della prestazione messa in campo dalla squadra e di questa vittoria per 3-0; nei giorni scorsi, nonostante il poco tempo, abbiamo preparato bene la partita e lavorato al meglio per essere pronte a questo appuntamento importante. Personalmente mi sento sempre meglio fisicamente e partita dopo partita sto riuscendo ad esprimere un buon gioco», ha commentato la palleggiatrice Alessia Orro.

Pallavolo: Numia vince nell’arena di Monza sold-out, prossimo turno a Novara

Ora una settimana circa di riposo, prima di tornare in campo domenica 5 gennaio alle 20.30 a Novara.

Numia Vero Volley Danesi e Egonu – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo: il tabellino di Numia Vero Volley-Chieri

Numia Vero Volley Milano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0

Parziali: 25-21; 25-20; 25-21

Numia Vero Volley Milano: Marinova, Orro 7, Danesi 5, Konstantinidou, Fukudome (L), Kurtagic 7, Sylla 10, Egonu 16, Daalderop 13. N.E: Cazaute, Guidi, Gelin (L), Heyrman, Pietrini. All. Lavarini.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Spirito (L), Skinner 10, Alberti 6, Van Aalen 1, Anthouli, Buijs 5, Gicquel 12, Rolando, Gray 8, Omoruyi 5, Guiducci. N.E.: Appiah (L), Lyashko, Zakchaiou. All. Bregoli

NOTE: Arbitri: Rossella Piana, Alessandro Pietro Cavalieri; Spettatori: 3983; Durata set: 24′, 25′, 25′. Tot: 1h24′; Numia Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 7, muri 8, errori 15, attacco 49%;

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: battute vincenti 1, battute sbagliate 7, muri 10, errori 17, attacco 38%. MVP: Paola Egonu (Numia Vero Volley Milano). Impianto: Opiquad Arena – Monza