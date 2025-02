Pallavolo: Numia batte Scandicci al tie-break, ma non piazza il sorpasso

È della Numia Vero Volley il big match con la Savino Del Bene Scandicci giocato mercoledì sera in una Opiquad Arena gremita. La Numia ha vinto 3-2, ancora un tie break tra le due squadre dopo la gara d’andata in Toscana e la semifinale di Coppa Italia, con parziali di 25-22; 19-25; 25-21; 21-25; 15-11.

Dopo un match di altissimo livello e grande equilibrio, nel set decisivo Scandicci è partita subito forte costringendo la Numia a rincorrere; il muro di Danesi sull’8-7 ha segnato la svolta per le meneghine che si sono aggiudicate il parziale (15-11) e l’incontro. Pur senza piazzare il sorpasso in classifica.

Pallavolo: Numia batte Scandicci al tie-break, Egonu MVP

MVP e top scorer della serata Paola Egonu, autrice di 31 punti; in doppia cifra anche l’intera offensiva del Consorzio con Danesi, Kurtagic, Sylla e Daalderop.

Pallavolo: Numia batte Scandicci al tie-break, sabato 1 marzo la regular season si chiude a Chieri

Nonostante il successo, la Numia Vero Volley rimane comunque terza in classifica, a una sola lunghezza dalle toscane (58 e 57 punti), ma ha subito una nuova occasione migliorare la propria posizione: sabato 1 marzo alle 20.30, sarà sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri per chiudere la Regular Season e determinare il cammino ai play off.