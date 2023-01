Pallanuoto Monza: memorial e un mosaico per ricordare Diego Tisiot

“Diego manca tantissimo come allenatore a bordo vasca, come educatore dei ragazzi e come amico fuori della piscina”: sono le parole con cui il presidente del Nuoto Club Monza Franco Fossati, a nome dei 130 tesserati di tutte le squadre, dalle giovanili alla prima squadra, ricorda Diego Tisiot, mancato il 20 giugno del 2020 a soli 51 anni. A lui, allenatore dei Granchi monzesi di pallanuoto, è dedicata la giornata di domenica 8 gennaio, quando al Pia Grande si terrà un memorial a lui dedicato e l’inaugurazione di uno speciale mosaico nelle piscine.

Diego Tisiot: la carriera e la morte

“Finalmente, dopo gli anni più difficili del Covid, riusciamo ad organizzare un evento dedicato a Tisiot coinvolgendo generazioni di atleti da lui allenati, i loro genitori, i nostri tifosi e tutti coloro che hanno condiviso tantissime emozioni col tecnico biancorosso”, aggiunge lo storico dirigente NcM Stefano Celli. Campano di nascita e monzese di adozione, di professione ingegnere, Diego Tisiot – ricorda la società – è stato colpito da un infarto mentre rientrava da un pomeriggio di jogging nel Parco di Monza. Ex giocatore di pallanuoto di Serie A col Volturno, era approdato per lavoro in Brianza. A Monza ha iniziato la sua esperienza da allenatore, riuscendo a portare la prima squadra alla storica promozione in serie B nella stagione 2014-2015, categoria dove tuttora militano i Granchi biancorossi.

Diego Tisiot: memorial e mosaico

Il mosaico dedicato a Diego Tisiot, allestito sulla balaustra della passerella interna della Pia Grande, è stato realizzato da mosaicisti professionisti di un ramo friulano della famiglia del coach scomparso: l’appuntamento per la cerimonia di commemorazione è fissato per le 16.30.

Sempre domenica il primo “Memorial Diego” con sei squadre Under 14 Maschili (Nc Monza 1, Nc Monza 2, Onda Blu Dalmine, S.G. Arese, Sporting Lodi e Vigevano Pallanuoto), la categoria con la quale Tisiot ha iniziato la sua carriera da allenatore. Alla cerimonia, che si terrà dopo una “Partita del Cuore” con tutti gli atleti allenati negli anni da Diego, parteciperanno la mamma Sonia, la sorella Candida e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Monza, l’assessore allo Sport Viviana Guidetti.