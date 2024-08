Olimpiadi di Parigi: il volley femminile conquista l’oro e scrive la storia col fattore monzese

Arriva una nuova medaglia d’oro per la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi grazie alle ragazze della pallavolo col fattore monzese. La formazione guidata in panchina da Julio Velasco domenica 11 agosto hanno battuto le americane (campionesse olimpiche uscenti a Tokyo)in finale per 3-0, dominando letteralmente l’incontro e conquistando per la prima volta il gradino più alto della competizione .

Olimpiadi di Parigi: il volley femminile dominano gli Stati Uniti

Sotto rete si sono distinte anche Alessia Orro, Paola Egonu, Myriam Sylla e la capitana Anna Danesi, fresca di ritorno al Consorzio. Il fattore monzese è pesato eccome in campo basti pensare alle velenose schiacciate di Orro, Sylla, Danesi e soprattutto Egonu.