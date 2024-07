Nuoto artistico: le sincronette di Seregno sul podio alle gare di Heerenveen

Finisce sul podio di una manifestazione internazionale di nuoto artistico la prima stagione agonistica delle sincronette master affiliate alla società Seregno Sincro presieduta da Virginia Ratti. In particolare quattro atlete master hanno gareggiato nell’impianto natatorio di Heerenveen (Olanda, dove in occasione dei Campionati olandesi, si è disputato il quarto Fryslan Open Master Championship nel quale Beatrice Colzani e Ylenia Bonacina hanno gareggiato nella categoria 20-24 anni e si sono classificate rispettivamente al primo e al quinto posto nella prova “solo tecnico”; sempre nella stessa categoria la squadra di Sincro Seregno (in vasca con Beatrice Colzani, Ylenia Bonacina, Camilla e Veronica Bandiera) ha conquistato la prestigiosa seconda posizione.

Nuoto artistico: le sincronette di Seregno e la soddisfazione di Ratti

“Al di là dei piazzamenti individuali e collettivi, pur importanti in quanto ottenuti in una manifestazione internazionale, è da elogiare il comportamento e la determinazione delle nostre quattro atlete. – commenta Virginia Ratti, presidente di Sincro Seregno – Tutte sono animate da una grande passione per impegnarsi nel nuoto artistico e si allenano di sera, a costo di grandi sacrifici e soprattutto al termine delle rispettive giornate di studio o di lavoro. In Olanda in una competizione molto conosciuta e dove erano presenti atlete di notevole livello tecnico, Beatrice Colzani, Ylenia Bonacina, Veronica e Camilla Bandera hanno superato tutti gli ostacoli rientrando a casa con al collo medaglie d’oro e d’argento. Per società che presiedo è inoltre motivo di grande orgoglio aver rappresentato il nostro Paese in questa manifestazione di nuoto artistico open per atlete master come era accaduto in primavera a Bruxelles nello “Open Masters”, competizione di nuoto artistico riservata ai nuotatori di età superiore ai 20 anni, categoria master, organizzata da Bruxelles Aquatic Synchro Swimming”.