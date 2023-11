Nova Milanese, Gruppo sportivo San Carlo in festa: 320 atleti gialloblu in campo

Una passione che si tramanda di padre in figlio quella per il Gruppo sportivo San Carlo di Nova Milanese. Ed è questo che trapelava dal ritrovo di tutta la famiglia gialloblu chiamati a raccolta per la festa di San Carlo a cui è dedicato anche l’oratorio di via Giussani che costituisce il quartier generale della società. Un’occasione di festa per circa 320 atleti e una quarantina tra collaboratori, allenatori e dirigenti.

«Sono due i momenti di ritrovo collettivo – ha sottolineato il presidente Alberto Vanzati – la festa di San Carlo che cade ad un mese dell’inizio della stagione e la Pentecoste dello sportivo che invece chiude quasi l’anno, sono occasioni importanti per una società come la nostra fondata su valori imprescindibili cristiani e sportivi».

Nova Milanese, Gruppo sportivo San Carlo di padre in figlio

Con Alberto Vanzati nello staff del direttivo anche il vice Paolo Botton, Alessio Castoldi, responsabile del settore calcio; Davide Prada del settore basket, Giovanni Andreoni responsabile del settore pallavolo. E poi ancora: Andrea Arosio segretario generale; Luigi Messinese, Andrea Orsenigo e Roberto Sala consiglieri. Una passione, quella per i colori gialloblu, che si tramanda di padre in figlio, molti i giovani che dopo essere stati atleti, diventano atleti.

Nova Milanese, Gruppo sportivo San Carlo: calcio, basket, pallavolo

Tre le discipline proposte: il calcio, il basket e la pallavolo. Il calcio la fa da padrone con 15 squadre a cui si aggiungono 3 della pallavolo e 2 del basket miste. E poi c’è il gruppo del calcio integrato: una squadra di calcio composto da ragazzi disabili e “partner” normodotati, una bella esperienza di integrazione attraverso lo sport, allenamenti tutti i giovedì sera e partita la domenica mattina. Gli allenamenti si distribuiscono tra il campo di via Giussani, quello della Beata Vergine Assunta e i campi del centro sportivo di via Brodolini. Ai campi da calcio, spazi aperti si aggiungono per la pallavolo e il basket le palestre di via Venezia e di via Fiume.