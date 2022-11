Monza-Salernitana 3-0, Palladino: “Momento magico. Chiudiamo l’anno nel miglior modo possibile”

Nella 15^ giornata di Serie A il Monza bissa il quinto successo del campionato battendo 3-0 la Salernitana per merito delle reti di Carlos Augusto, Mota Carvalho e capitan Pessina. I biancorossi salgono a quota 16 punti in classifica in coabitazione con il Sassuolo, portandosi a nove punti sulla zona retrocessione.

Nella sala stampa dello U-Power Stadium, al termine del match, è intervenuto mister Palladino. Ecco le sue dichiarazioni a fine gara.

Monza-Salernitana 3-0, Palladino:”Partita insidiosa”

«Era una partita insidiosa e non facile da affrontare considerando il turno infrasettimanale. I ragazzi sono stati bravissimi. Mi è piaciuta molto la personalità perché abbiamo dato continuità. Il rammarico è fermarsi in questo momento perché potevamo continuare a crescere. È un peccato perché si è creata una magia. Riprenderemo il 1° dicembre, poi ci sarà un campionato da riprendere. Siamo felicissimi di chiudere l’anno nel miglior modo possibile. Il rigore? Faccio scegliere a loro perché mi piace responsabilizzarli. Oggi meritava di calciarlo Pessina, così io non ho responsabilità. Matteo non l’ho inventato io.

Monza-Salernitana 3-0, Palladino: “Bilancio positivo”

Bilancio? È stato fatto un ottimo lavoro di squadra e di staff: lo considero prezioso. Il bilancio è positivo sul piano fisico e mentale. Il rammarico grande è fermarci ora. Difetto? Oggi nel secondo tempo abbiamo avuto paura di proporre il gioco. Oltre a questo un altro aspetto da migliorare è in attacco dove bisogna essere più incisivi. Salerno? Per me è una città bellissima e ho ricordo magnifici dopo quella stagione. Mercato di gennaio? Io non ho chiesto nessuna punta. In questo momento non bisogna pensare al mercato. È un gruppo che merita di stare insieme. Siamo 35 e sicuramente qualcuno andrà via ma a questo ci penseremo più avanti.

Monza-Salernitana 3-0, Palladino:”Mota Carvalho è migliorato”

Mota Carvalho? Ha sofferto inizialmente il passaggio tra Serie B e Serie A, invece nelle ultime quattro settimane è migliorato tanto, ha caratteristiche fisiche e tecniche importanti: noi ce lo godiamo e ce lo teniamo stretto. A Roma ha riposato per un affaticamento muscolare, oggi ha giocato e ha dato tanto.

Classifica? Non l’ho ancora vista. Se sono nove i punti di vantaggio sulla terzultima, sono super felice. Mancano ancora altre partite per completare il girone di andata e poi potremo fare un bilancio completo. Stiamo facendo un grande lavoro. L’importante ora è recuperare le energie. I miei ragazzi sono stati bravi e hanno alzato il livello negli allenamenti. Sosta? C’erano varie ipotesi e all’inizio stavamo pensando di andare fuori.

Monza-Salernitana 3-0, Palladino:”Ci prepareremo per la ripresa del campionato”

Resteremo a Monzello e lavoreremo molto. Avevo promesso alla squadra che in caso di vittoria avrei concesso le vacanze già a partire da oggi. Quindi voglio premiarli. Ci fermiamo da oggi e ci rivediamo il 1° dicembre perché ripartirà la preparazione.

Abbiamo avuto un giorno per preparare questa partita e abbiamo avuto solo ieri per allenarci. Avevo percepito che c’era qualcosa di magico oggi. Dopo la gara con la Lazio sono usciti dal campo con molto rammarico. Oggi hanno dato continuità a quella partita. Avevo chiesto una partita solida e di compattezza e i miei giocatori ce l’hanno fatta alla grande e sono contento di questo».