Monza-Resegone al via dall’arengario: 155 squadre verso il Rifugio alpinisti monzesi, l’ordine di partenza

Manca poco. Sabato 17 giugno alle 21 dall’Arengario prenderà il via la sessantunesima edizione della Monza-Resegone. Quattrocentosessantacinque gli iscritti – 98 donne e 367 uomini – suddivisi in 155 terzetti che cercheranno di arrivare fino al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi a 1173 metri di altitudine. Sabato scorso venti volontari hanno provveduto a trasportare in vetta le attrezzature e i rifornimenti necessari allo svolgimento della gara e alla sistemazione delle strutture necessarie per l’accoglienza degli atleti.

Monza-Resegone al via dall’arengario: gli organizzatori

L’emozionante gara podistica è organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi insieme a Comune di Monza, Monza Marathon Team e Federazione Italiana di Atletica Leggera. La Sam, tra l’altro, dallo scorso mese di aprile si è trasferita dalla storica sede di via Ghilini in via Dottesio, 5.

“Ringraziamo gli amici del Fior di Montagna che generosamente ci hanno offerto la loro ospitalità -sottolinea il presidente Enrico Dell’Orto – con loro e con gli altri amici della Pell e Oss possiamo dire di aver messo il primo mattone della tanto desiderata Casa della montagna”.

Tornando alla gara, che vedrà al via sette terzetti completamente femminili, Dell’Orto si immagina anche per quest’anno “sudore e fatica ma anche tante soddisfazioni, applausi e incitamenti del pubblico che sempre ammira e sprona in ogni edizione i nostri atleti. Insomma, le impagabili emozioni e la solita straordinaria atmosfera che si respira quando si fa la Monza-Resegone”.

Monza-Resegone al via dall’arengario: l’ordine di partenza

Anche l’ordine di partenza è stato stabilito. Alle 19 è in programma il ritrovo degli atleti all’ombra dell’Arengario per le operazioni necessarie prima della partenza. Due ore dopo, dal lato dell’antico palazzo comunale che guarda verso via Vittorio Emanuele, partirà la prima squadra, un terzetto tutto femminile che vestirà i colori della Pizzeria del Centro di Monza. Le sette formazioni femminili precederanno nell’ordine di partenza sedici terzetti formati da due donne e un uomo e quarantaquattro squadre con due uomini e due donne.

Il primo team al maschile, il G.S. Avis Donatori di Seregno partirà alle 21.22.40. Cento cinquantacinque le formazioni iscritte provenienti dalla Brianza e da diverse province lombarde con qualche sconfinamento oltre regione come nel caso dei terzetti dell’Avis Marathon di Verbania, dei Chi ci ammazza a noi di Cerano e del Performance Running Asd di Pettenasco. Vi saranno team affiatati con runner abituati ad affrontare gare lunghe e faticose e gruppi di amici con la passione per la corsa. Tante le formazioni che propongono nomi curiosi: ci sono i Più veloci di Pessano con Bornago, i 3 porcellini, i #Team Disonesti e i Festina Lente di Seregno, i Manco. Li. Cani di Lecco, i Tik Took Tak di Triuggio, La volpe e l’ortica e i Freccia RoTTa di Milano, i Poeti del Canto di Corsa di Bergamo, i Runners Nottambuli di Monza e altri ancora. Gli ultimi a partire, alle 21.51.20 saranno gli atleti della squadra A del Monza Marathon Team.

Monza-Resegone al via dall’arengario: il percorso

I concorrenti dovranno affrontare un notevole dislivello: Monza è situata a un’altitudine di 162 metri sul livello del mare. Il traguardo, la Capanna Alpinisti Monzesi, è, invece, a quota 1173. La strada si presenta asfaltata fino a Calolziocorte. Poi inizia il bello. Fino a Erve si incontra un misto di strada asfaltata e scorciatoie, da Erve c’è solo un sentiero di montagna. Il tratto più impegnativo, ma più affascinante, quello che mette a dura prova gambe e testa, è quello che sale dalla Bocchetta Forcellino (quota 950 metri) fino alla vetta. Lo scorso anno i primi ad arrivare in Capanna in 3.15.18 furono gli atleti della squadra A di Affari e Sport Villasanta: Gandini, Paredi, El Mazoury. La miglior squadra femminile fu quella dell’Enoteca Carlo Cattaneo di Carate Brianza in 4.33.22 con Ferrario, Riboldi, Sartori. Miglior squadra mista la Fo’ di Pe di Valbrembo con Vanoncini, Sigismondi e Chiara Milanesi in 4.00.16.