Monza: Ocr, la corsa con 26 super ostacoli in via Rosmini

Ring swing, monkey bar, Hercules hoist, rope climb e ape hanger. Per i non addetti ai lavori: sono i nomi di alcuni dei ventisei ostacoli che scandiscono il primo percorso regolamentare Ocr – acronimo che sta per Obstacle course race – della provincia di Monza e Brianza allestito allo Spazio Rosmini di San Rocco a Monza.

Monza: Ocr, la corsa con 26 super ostacoli. Inaugurazione sabato 7 settembre

Monza Ocr – Obstacle course race – Monza e Brianza allo Spazio Rosmini di San Rocco -foto Radaelli Monza Ocr – Obstacle course race – Monza e Brianza allo Spazio Rosmini di San Rocco -foto Radaelli

L’inaugurazione del Bootcamp monzese è fissata per la mattinata di sabato 7 settembre: dalle 10 alle 12.30 in calendario un open day aperto a tutti (con rinfresco finale) e la possibilità di cimentarsi nel percorso – sia liberamente, sia con il supporto di coach. A promuoverne la realizzazione la asd Palextra che, grazie alla partecipazione alle attività della consulta di quartiere, ha conosciuto e ha iniziato a collaborare con lo Spazio di via Rosmini, che da due anni, con il coordinamento della asd Silvia Tremolada, si dedica (anche) alla promozione dello sport, con un’attenzione particolare alle attività sportive inclusive.

Monza Ocr – Obstacle course race – Monza e Brianza allo Spazio Rosmini di San Rocco -foto Radaelli Monza Ocr – Obstacle course race – Monza e Brianza allo Spazio Rosmini di San Rocco -foto Radaelli

Monza: la corsa con 26 super ostacoli, Ocr alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

L’Ocr «è una disciplina nuova: farà il suo debutto ufficiale alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 – spiega il presidente di Palextra Andrea Segatori – All’inaugurazione di sabato sarà presente anche la Federazione italiana Ocr, oltre alle istituzioni locali. Il nostro sogno è quello di costituire una squadra paralimpica con cui partecipare alla prossima edizione dei giochi mondiali».

Monza: Ocr, in estate allenamenti aperti anche a persone con disabilità

Nel corso dell’estate al Bootcamp del Rosmini si sono svolti già diversi allenamenti coinvolgendo anche persone con disabilità: l’Ocr è una disciplina che richiede una preparazione completa e che prevede di correre, o camminare, lungo un percorso immerso nella natura e scandito da diversi tipi di ostacoli – “muri da arrampicata, reti, acqua, trasporto di tronchi”, come si legge online sul sito dell’associazione sportiva. Giorni e orari di apertura sui social (@bootcamp_monza).