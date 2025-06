Per loro sono stati 15 anni senza respiro. Perché hanno partecipato a gare, hanno rimesso in strada corse quasi dimenticate, hanno cementato la loro amicizia, ma sono riusciti soprattutto a sconfiggere l’avversario più pericoloso, l’indifferenza. La conferma viene dai 335mila euro che il Monza Marathon Team ha raccolto e destinato a iniziative solidali in questi primi 15 anni vissuti, ovviamente, sempre di corsa, sempre con in testa l’idea di un altro traguardo da inseguire. I soci del sodalizio monzese lunedì sera si sono fermati un attimo per la doverosa festa di compleanno.

Monza Marathon Team

Monza Marathon Team: la festa con 180 soci, 300 quelli complessivi

All’appuntamento ha partecipato anche il socio Danilo Goffi, nel 2014 vincitore del titolo italiano di maratona. In circa 180 si sono ritrovati al Saint per ricordare qualche episodio del passato e, inevitabilmente, per iniziare a programmare il futuro. La prossima Monza-Montevecchia, competizione ripristinata con successo e arrivata quest’anno alla 13sima edizione, potrebbe diventare un po’ più grande e presentare un percorso allungato. Di certo c’è che il MMT può contare su 300 soci complessivi, tra runner e triathleti. Perché il MMT, dal 2015, ha anche una sezione per gli Ironman. Una novità voluta appunto dal triatleta Simone Centemero e dal vice presidente Danilo Casati.

Monza Marathon Team: il presidente Galbiati e la società al passo coi tempi

Forse proprio in questa continua volontà di restare al passo con i tempi, sta il «segreto» più importante della società ora presieduta da Andrea Galbiati, 55 anni, avvocato con 56 maratone alle spalle, uno dei 14 soci fondatori. Il MMT, insomma, raccoglie consensi e incrementa pure i soci. Un’impresa da applausi in anni segnati da una sempre più evidente crisi dell’associazionismo, sportivo e non.

«I tre fattori per noi fondamentali – sottolinea Galbiati – sono l’amore per lo sport, la passione e l’amicizia. La società può contare su uno zoccolo duro di soci. Tra di noi, basta uno sguardo per trovare l’intesa. Poi ci sono le nuove leve, un gruppo composto da persone tra i 25 e i 35 anni. Sono loro il futuro del Monza Marathon Team».

L’idea di fondare la società venne nel 2009 a 14 monzesi che avevano partecipato alla maratona di New York. La costituzione ufficiale è datata 5 maggio 2010.