Monza-Lecce, primo rigore parato da Wladimiro Falcone in campionato

Alla fine dell’incontro Monza-Lecce, nella sala stampa dell’U-Power Stadium, è intervenuto il portiere dei giallorossi, Wladimiro Falcone, uno dei protagonisti dell’incontro per aver parato un rigore a Gytkjaer. L’estremo difensore dei salentini, classe 1995, in prestito dalla Sampdoria, ha commentato così la prestazione dei suoi.

Post partita: la legge dei grandi numeri ha funzionato

«Rigore parato? Oggi ero convinto di prenderla -ha garantito-. Sono arrivato a Lecce in estate con la fama di para-rigori, però prima di oggi non mi era ancora capitato di pararne uno quest’anno. Per la legge dei grandi numeri ero convinto di prenderla».

Post partita: il desiderio di rimanere a Lecce

Le tue sensazioni? «Sono andato subito ad abbracciare Samu (Umtiti, ndr) che era il compagno di squadra più vicino. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale in difesa. I tifosi hanno fatto un bel viaggio per arrivare qui e si meritavano questa gioia. A inizio stagione molti ci davano per morti, è stata una salvezza storica e ce la meritiamo». Infine, il futuro: «Io qui sto bene, poi non so cosa succederà con la Sampdoria per quanto riguarda il riscatto o controriscatto. Per me andrebbe benissimo se restassi a Lecce».