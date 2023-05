Monza-Lecce, il rammarico di Raffaele Palladino

Dopo otto risultati utili consecutivi, il Monza perde in casa contro il Lecce. Alla fine dell’incontro, nella sala stampa dello U-Power Stadium, è intervenuto l’allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, che ha commentato la prestazione sottotono dei suoi ragazzi. «Volevamo chiudere in casa con un risultato positivo. C’è dispiacere e rammarico. A fine partita il dottor Galliani ci ha rincuorati, dicendoci che questa partita e questa sconfitta non vanno a cancellare le 36 gare precedenti. È stata una partita decisa dagli episodi. L’atteggiamento però c’è stato».

Post partita: gara decisa dagli episodi

Cosa ha detto a Gytkjaer dopo il rigore sbagliato? «Oggi ci è girata male, è andata così. Ho deciso io che lo tirasse lui, perché aspettavamo tutti un suo gol. Così l’ho detto a Pessina ma sono sicuro che, se non gliel’avessi chiesto io, il capitano lo avrebbe fatto calciare lo stesso a Gytkjaer. Non ricorderò il rigore sbagliato oggi ma ricorderò per sempre il suo gol segnato contro la Juventus». Una brutta partita senza aver mai tirato in porta… «Il Lecce si è difeso molto basso -ha proseguito-, ma tiri in porta da parte loro io non ne ho visti. Vanno dati i meriti al Lecce che ha fatto una partita di sostanza. Gara decisa dagli episodi: prima il rigore sbagliato e poi il rigore subito».

Post partita: l’ottavo posto un sogno

Il focus si è poi spostato sullo Stadium, spettacolare. «Io voglio lanciare messaggi positivi -ha spiegato nuovamente Palladino-. Ora bisogna pensare subito all’Atalanta. Una partita non può cancellare il resto che abbiamo fatto. Dev’essere una settimana di tranquillità come le precedenti. L’ottavo posto non è un obiettivo ma è un sogno». Infine, l’appuntamento con il primo anniversario della promozione in serie A, che cadrà lunedì 29 maggio: «Mi congratulo con tutti coloro che hanno portato il Monza in serie A e sono felice che venga ricordato un bellissimo momento come questo».