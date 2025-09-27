L’autodromo di Monza aprirà le porte domenica 28 settembre al campionato italiano di podismo dei vigili del fuoco, che registrerà la partecipazione di centotrenta atleti provenienti dai comandi di tutta la penisola.

Vigili del fuoco: previsto un tracciato di 10 chilometri

La manifestazione, dedicata a Renato Merlo, prematuramente scomparso nel 2022, è giunta alla sua trentaduesima edizione e la sua organizzazione è stata curata dal comando dei vigili del fuoco di Monza. La gara podistica si disputerà su un tracciato di 10 chilometri.

Vigili del fuoco: Pompieropoli attende i più piccoli

In parallelo, la mattinata offrirà un’occasione speciale per i più piccoli. Dalle 8.30 alle 12 sarà infatti attiva Pompieropoli, un percorso ludico-educativo in cui i bambini potranno cimentarsi in prove pratiche e giochi ispirati al lavoro dei pompieri, vivendo per un giorno l’emozione di essere vigili del fuoco.