Mondiali di ginnastica artistica: Maggio e Abbadini con l’Italia rimandano il pass per Parigi

AI Mondiali di ginnastica artistica a Liverpool la squadra femminile dell’Italia con in pedana Martina Maggio di Villasanta (è tesserata al Gs.Fiamme Oro) si è classificata al quinto posto mentre quella maschile con Yumin Abbadini della Pro Carate al quarto.

Mondiali di ginnastica artistica: le squadre

In questa edizione dei mondiali disputati nella terra di Albione, l’organico della squadra maschile era completato da Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), Lorenzo Minh Casali (Giovanile Ancona), Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti Macerata), Mario Macchiati (Corpo Libero Padova) e Carlo Macchini (Fiamme Oro); e quella femminile da Manila Esposito (Ginn.Civitavecchia), Veronica Mandriota (Brixia), Alice D’Amato, Giorgia Villa ed Elisa Iorio (Fiamme Oro).

Liverpool (GBR) 29/10/2022 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships. Women’s Qualification – Session Q1 Podium training © photo Simone Ferraro

Mondiali di ginnastica artistica: le gare

Nel concorso per squadre maschili, l’Italia ha letteralmente accarezzato la medaglia di bronzo rimanendo in corsa fino alla fine ma purtroppo una caduta nell’ultima rotazione al cavallo con maniglie ha impedito di concretizzare quella che sarebbe stata un’impresa semplicemente leggendaria poiché l’ultima apparizione della squadra azzurra in una rassegna a cinque cerchi risale a Londra 2012. Gli azzurri a Liverpool si sono posizionati al quarto posto. Cina, Giappone e Gran Bretagna hanno fatto festa e si sono qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Nel settore femminile, la squadra degli Stati Uniti si è confermata insuperabile sotto ogni punto di vista staccando, con ampio margine, la Gran Bretagna e il Canada avvantaggiato dagli errori delle avversarie. Queste tre squadre quindi hanno ottenuto il pass per Parigi 2024. Diversi errori hanno fermato l’Italia al quinto posto complice la tensione e la stanchezza; bisogna ricordare però che il bronzo era alla portata delle azzurre anche evitando una sola caduta. In ogni caso il quinto posto è un piazzamento importante conquistato da atlete che hanno combattuto con onore.

Mondiali di ginnastica artistica: Italia rinviata ai Mondiali 2023 per un pass per Parigi

L’Italia è stata così rinviata ai Mondiali 2023, in calendario tra un anno ad Anversa (Belgio). In quell’occasione verranno messi in palio altri pass: finiranno nelle mani delle migliori nove squadre di quella rassegna iridata, escludendo le compagini già qualificate per le Olimpiadi.