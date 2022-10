Abbadini della Pro Carate e la villasantese Maggio ai mondiali di ginnastica artistica

A Liverpool, città che sin dagli anni Sessanta è il simbolo della rivoluzione musicale, avendo visto la nascita di quel fenomeno senza tempo chiamato Beatles, la band più famosa del ventesimo secolo, diventando destinazione turistica preferita per le migliaia di fans del gruppo, che ogni anno visitano la città per rivivere la storia, la delegazione italiana composta da ginnaste e ginnasti selezionati dai tecnici azzurri prenderà parte alla cinquantunesima edizione dei campionati del mondo di ginnastica artistica, maschile e femminile, manifestazione qualificante per i giochi olimpici di Parigi 2024, in programma dal 30 ottobre al 6 novembre. Le due squadre azzurre sono guidate dai neo campioni italiani assoluti: Martina Maggio di Villasanta (è tesserata alle Fiamme Oro) quella femminile e da Yumin Abbadini della Pro Carate quella maschile.

Ginnastica artistica: la composizione delle squadre italiane

Martina Maggio

La delegazione, guidata dal vicepresidente della Fgi Rosario Pitton, è composta, per il settore uomini, anche da Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), Lorenzo Minh Casali (Giovanile Ancona), Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti Macerata), Mario Macchiati (Corpo Libero Padova) e Carlo Macchini (Fiamme Oro); per le donne Martina Maggio avrà al fianco Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia), Veronica Mandriota (Brixia), Alice D’Amato, Giorgia Villa ed Elisa Iorio (Fiamme Oro). Il direttore tecnico della squadra maschile Giuseppe Cocciaro sarà coadiuvato dagli allenatori Marco Fortuna, Paolo Pedrotti e Sergiy Kasperkyy, mentre con il direttore tecnico Enrico Casella a bordo pedana per l’Italdonne scenderanno Monica Bergamelli e il lissonese Marco Campodonico.

Ginnastica artistica: Abbadini e Maggio freschi campioni d’Italia

Abbadini della Pro Carate nei recenti campionati italiani assoluti ha conquistato il tricolore, superando Lorenzo Casali e Nicola Bartolini, campione del mondo al corpo libero, proprio nell’impianto di Ponticelli con i colori della Pro Patria Bustese. Martina Maggio, ginnasta di Villasanta, si è laureata campionessa d’Italia nel concorso generale individuale,imponendosi al termine di una gara thrilling, chiusa in maniera rocambolesca proprio in volata e con soltanto un decimo di vantaggio nei confronti di Alice D’Amato.