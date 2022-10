Martina Maggio vince tutto, all-around e diventa la regina dell’artistica femminile

La ginnasta Martina Maggio di Villasanta è la regina dell’artistica femminile. L’atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha vinto per la prima volta nella sua carriera il titolo nell’all-around con il totale, dato dalla somma dei due concorsi disputati mercoledì e venerdì sera al Palavesuvio di Napoli, di 111.350 punti. Al termine di una battaglia decisa all’ultimo attrezzo, soltanto un decimo di punto ha separato la neo campionessa italiana dalla seconda classificata Alice D’Amato, sua compagna del gruppo sportivo e alla Brixia di Brescia, con 111.250. La medaglia di bronzo è stata vinta da Manila Esposito con il punteggio di 108.500. Questa atleta della Ginnastica Civitavecchia è salita sul terzo gradino del podio per un solo decimo in più rispetto a Giorgia Villa di Ponte San Pietro anch’essa delle Fiamme Oro.

Martina Maggio vince tutto: si è esaltata alla trave e al corpo libero

Martina Maggio (è nata a Monza il 26 luglio 2001) si è imposta al termine di una gara thrilling, chiusa in maniera rocambolesca e in volata su Alice D’Amato. L’atleta brianzola che accusava un ritardo di 15 centesimi al termine della gara-1 disputata due giorni fa, si è esaltata tra trave (14.100) e corpo libero (14.200), al volteggio ha portato a casa un comodo 14.150 e si è presentata all’ultima rotazione con un vantaggio di 1.650 su Alice D’Amato, che nel frattempo aveva stampato 14.500 alle parallele, dopo aver riscontato qualche difficoltà sulla trave (12.750) e al corpo libero (13.400). Martina Maggio alle parallele, a causa di una caduta, si è fermata a 13.050, prestando il fianco a una possibile rimonta da parte di Alice D’Amato.

Martina Maggio vince tutto: battaglia colpo a colpo con Alice D’Amato

Agli Europei di due mesi fa era scivolata dagli staggi e aveva concluso terza nella gara vinta da Asia D’Amato, assente nel capoluogo partenopeo a causa dell’infortunio rimediato durante la rassegna continentale. La vittoria della ginnasta brianzolo è tornata quindi in discussione con la D’Amato che però doveva stampare alle parallele il punteggio di 14.700 per riuscire nel sorpasso, ma proprio in questo esercizio ha effettuato un leggero passo in avanti in uscita e si è fermata a 14.600, mancando il tricolore per un decimo ovviamente per la felicità dell’atleta brianzola. Sfortunata Giorgia Leone di Lissone è tesserata alla Brixia Brescia) finita al decimo posto per un infortunio.