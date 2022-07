Maratona dles Dolomites: Colnaghi Calissoni da podio anche come imprenditrice

La 35° edizione della Maratona dles Dolomites ha sancito il ritorno alla normalità dopo la cancellazione dell’edizione 2020 e un 2021 in cui la Gran fondo più bella del mondo si era disputata a ranghi ridotti e con l’applicazione dei protocolli anti Covid.

Maratona dles Dolomites: una cinquantina da Monza e Brianza

La prima domenica di luglio, di buon mattino, da La Villa, frazione del comune di Badia (a 1483 mm s.l.m.), 6.871 partecipanti (6180 uomini e 691 donne) tra i quali erano presenti una cinquantina di cicloamatori provenienti da numerosi comuni della Brianza (ben tredici da Monza) si sono immersi nell’ambiente dopo aver scelto di misurarsi lungo i tre percorsi che si snodano sui passi dolomitici, luoghi imprescindibili della storia del ciclismo: il Sellaronda da 55 km e 1780 metri di dislivello, il medio di 106 km e 3150 m. di dislivello e il massacrante lungo da 138 km e 4200 m. di dislivello.

Ciclismo Laura Colnaghi Calissoni alla Maratona dles Dolomites

Maratona dles Dolomites: da Aicurzio un gilet ecosostenibile

Anche in questa edizione della Gran fondo dedicata ai Ciuf (i fiori in ladino) hanno pedalato e faticato fianco a fianco persone di ogni ceto sociale, dai numerosi sportivi (tuttora popolari come Miguel Indurain, Paolo Bettini e Fabrizio Ravanelli) a importanti nomi dell’imprenditoria a cominciare da Laura Colnaghi Calissoni di Aicurzio che ha donato ai partecipanti un gilet ecosostenibile perché realizzato con gli eco-tessuti del Gruppo Carvico: Norway e Revolutional Eco. Entrambi i tessuti sono realizzati in tessuto Econyl, brand di Aquafil, un filo di Nylon 100% rigenerato da materiali di scarto pre e post consumer come reti da pesca, fluff dei tappeti e tulle rigido.

Maratona dles Dolomites: Colnaghi Calissoni e Trevisiol protagoniste

Colnaghi Calissoni si è impegnata sul percorso Sellaronda e ha onorato la sua partecipazione conquistando il secondo posto nella categoria F4 con il crono 2 ore 55’56”. Un’altra autentica impresa l’ha firmata Martina Trevisiol di Bovisio Masciago. L’atleta apprezzata nel settore delle gran fondo per le sue performance si è posizionata al secondo posto assoluto nella 138 km femminile in 5ore 20’16” preceduta solo dall’olandese Marta Maltha (5 ore 12’27”) festeggiata per la sua seconda vittoria di fila.