Stella di bronzo Coni alla sezione sport invernali della Polisportiva Team Brianza di Lissone. Il prestigioso riconoscimento è stato notificato con una lettera datata 10 gennaio e firmata da Giovanni Malagò dove, tra l’altro, è annotato: ”Il Coni ha conferito alla società sportiva da Te presieduta la Stella di Bronzo al merito sportivo per l’anno 2022, in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività”.

Lissone: il Coni premia la Polisportiva Team Brianza con la Stella di bronzo, ventidue anni di attività

Per la Polisportiva Team Brianza è un riconoscimento importante, spiega Carlo Salvioni responsabile della sezione sport invernali e skiroll: «Vanno ringraziate tutte le persone che da ventidue anni contribuiscono alla crescita dell’associazione, quindi del gruppo atleti, nel quale sono presenti molti giovani, quindi i tecnici, ma soprattutto i dirigenti. Attualmente la Sezione è diretta dal presidente Maurizio Mariani e comprende un gruppo di giovani fortemente motivati composto da Valeria Pagani, Gabriele Biella, Andrea Arosio e Furio Agradi».

Lissone: il Coni premia la Polisportiva Team Brianza con la Stella di bronzo, le origini

Come è nata la sezione sport invernali della Polisportiva? «Nasce tutto nel 2002, quando lascio la guida del Settore Giovanile del Gs. Camosci Seregno per divergenze sui programmi – spiega Carlo Salvioni – Così con l’amico Silvano Cazzaniga, lissonese doc, grande appassionato di sci di fondo, che mi ha sempre supportato e che mi ha trasmesso la vera passione per questo sport, abbiamo deciso grazie anche a Maurizio Mariani, già allora presidente del sodalizio, di creare la Sezione Sport Invernali con lo scopo di avvicinare i giovani allo sci di fondo, biathlon e skiroll, senza tralasciare il settore amatoriale. Così molti giovani mi hanno seguito in questa avventura, contribuendo a farla diventare una realtà dando vita allo Ski Pool Brianza, prendendo poi un’unica denominazione Polisportiva Team Brianza ASD con le sue varie sezioni».

Lissone: il Coni premia la Polisportiva Team Brianza con la Stella di bronzo, così oggi

E oggi? «Ad oggi abbiamo organizzato diverse gare e ottenuto risultati prestigiosi in ambito agonistico. Alcuni nostri atleti hanno anche indossato la maglia Azzurra, cito Leda Abati che nel biathlon ha fatto parte per tre stagioni della squadra nazionale Torino 2006, poi terza nella Classifica Finale di Coppa Europa, vincitrice della Classifica di Coppa Italia Assoluta con 6 vittorie di tappa; Gilberto Panisi azzurro in 5 gare di Coppa del Mondo di sci di fondo, con un secondo e un terzo posto di tappa nel Circuito di Coppa Europa, e un favoloso secondo posto ai Campionati Italiani Assoluti di fondo a Gromo; Camilla Crippa Camilla azzurra in più prove nella Coppa del Mondo di skiroll; Flora Barlassina e Vittorio Moriggi che hanno fatto parte della rappresentativa Italiana alle Universiadi di biathlon».