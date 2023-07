È terminato lunedì 24 luglio il corso di qualificazione per Video Match Official svoltosi al Centro Var di Lissone. Un appuntamento che segue il corso per assistente arbitrale, effettuato a Coverciano la settimana precedente. Le prove, alle quali si sono sottoposti i candidati hanno riguardato inizialmente alcuni quiz sul regolamento e sul protocollo di intervento Var. Successivamente si sono svolte le prove pratiche all’interno della postazione Var, in cui sono stati simulati interventi legati a dinamiche tecniche e disciplinari. È stata quindi giudicata la precisione valutativa, la tempistica di azione e la modalità comunicativa con l’arbitro sul terreno di gioco.

Lissone: i promossi al corso per i nuovi addetti al Var, ruolo di arbitro e assistente

Alle prove si sono sottoposti sia i candidati al ruolo di arbitro sia di assistente. La Commissione d’esame era composta dal presidente Stefano Archinà, dai componenti Matteo Trefoloni, Gianluca Rocchi, Andrea Gervasoni e dal segretario Marco Falso.

Lissone: i promossi al corso per i nuovi addetti al Var, i nomi

Il corso di qualificazione si è concluso con l’ammissione al ruolo di Arbitro Video Match Official di Matteo Gariglio di Pinerolo, Francesco Meraviglia di Pistoia, Giampiero Miele di Nola. Nel ruolo di Assistenti Video Match Official, invece, Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia, Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Dopo la recente integrazione di cinque arbitri che, come da regolamento, avevano già maturato i necessari requisiti di esperienza (Massimiliano Irrati di Pistoia, Lorenzo Maggioni di Lecco, Daniele Paterna di Teramo, Marco Serra di Torino, Paolo Valeri di Roma 2), viene così completato l’organico dei VMO (Video Match Official) a disposizione della CAN (Commissione Arbitri Nazionale) per la stagione sportiva 2023/2024.