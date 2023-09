Lions Running: solidarietà di corsa per Polisportiva Sole e Silvia Tremolada Onlus

Appuntamento domenica 1 ottobre alle 10 alla Cascina San Fedele nel Parco per la seconda edizione di Lions Running.

Lions Running: solidarietà di corsa, Lions Lissone con Gamber de Cuncuress

L’evento è organizzato dalla squadra del Lions Club Lissone con la collaborazione della Asd Gamber de Cuncuress con l’obiettivo di devolvere l’intero ricavato al Team Lombardia Special Olympics attraverso la donazione alle Asd Polisportiva Sole e Silvia Tremolada Onlus.

Lions Running: solidarietà di corsa, due percorsi e premi

Due i percorsi da scegliere: 5 o 10 km , entrambi di facile percorribilità all’interno del parco. La manifestazione non ha carattere competitivo ed è aperta a tutti. Il via sarà dato dalla Fanfara in congedo della Sezione ANB “M.O.V.M. Aurelio Robino” di Legnano.

A tutti bambini e agli atleti speciali sarà donata una medaglia finisher. Sono previsti premi per le tre società più numerose. Iscrizioni sul sito lionsrunning.it.