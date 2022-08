Ilaria Interligi ai Mondiali di twirling a Torino: la novese punta alle finali di domenica

Per l’ottava volta nella sua carriera di atleta Ilaria Interligi, 27 anni difenderà i colori dell’Italia. Sono iniziati martedì sera, 2 agosto, i mondiali di Twirling 2022, “35° World Baton Twirling Championship”. Ad ospitarli la città di Torino. L’atleta novese della società Ninfea Twirling, allenata da Cristina Laudicina, presenterà una coreografia già molto apprezzata durante le fasi nazionali, al termine delle quali ha conquistato il terzo posto che le è valso la qualificazione al campionato mondiale

La Nazionale italiana con Interligi

Mondiali di twirling, Interligi: obiettivo finali

Ma Ilaria Interligi un posto al mondiale lo aveva già: all’interno del Team Italia. Vero talento del twirling novese, Ilaria ha iniziato a gareggiare giovanissima; ai numerosi titoli di campionessa italiana bisogna aggiungere il titolo di campionessa Europea conquistato nel 2015 a Maribor. Ma il cambio di società prima, il Covid poi hanno costretto la Interligi a rimanere lontana dalle competizioni internazionali dal 2018 quando ha preso parte al mondiale in Florida. Quattro anni più tardi, Ilaria ha lo stesso entusiasmo di sempre, ma una maturità diversa. Oltre alla consapevolezza che questo potrebbe essere il suo ultimo mondiale. Ma a questo ci penserà. Intanto nei prossimi giorni ci sono le gare. Dopo la cerimonia d’apertura di martedì, mercoledì 3 agosto il calendario di gare ha previsto lo short program, quindi giovedì è la volta del freestyle i cui piazzamenti determineranno il sorteggio per le semifinali in calendario sabato dopo una giornata, quella di venerdì, dedicata ad altre categorie. Domenica le finali. L’obiettivo per la campionessa novese è entrare in finale, impresa non facile, ma la motivazione è alta e a spronarla come sempre c’è la sua allenatrice: Cristina Laudicina, tecnico pluridecorato che calca di i campi di competizioni internazionali da venti anni prima come tecnico di Martina Carcea, altro talento del twirling novese, poi con Ilaria Interligi appunto. Anche per lei non mancano i riconoscimenti, l’ultimo l’altro giorno il “Coach Award of recognition” assegnato ai tecnici di valore internazionale.