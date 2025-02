Le scelte dei tecnici

Bocchetti con la rosa ridotta all’osso, ancora una volta, si destreggia tra difesa a tre e a quattro e sceglie la retroguardia più compatta per mettersi sostanzialmente a specchio con gli avversari. Subito in campo due dei nuovi, tocca a Palacios e Lekovic insieme a Izzo, l’unico che non ha mai veramente mollato. A centrocampo le scelte sono molto più limitate con Bondo, Akpa Akpro, Pessina e Gagliardini infortunati e Bianco squalificato. Tocca dunque a Sensi con Urbanski, panchina per il neo arrivato Castrovilli. La trequarti, orfana di Maldini, è affidata a Ciurria e Vignato, che giocheranno alle spalle di Mota Carvalho, preferito a Petagna.

Zanetti ha molta più disponibilità ma non mancano le assenze pesanti, soprattutto quelle di Duda e Tengstedt. Anche il Verona sceglie la difesa a tre con Daniuliuc leggermente fuori ruolo, lui che solitamente agisce in fascia, in linea con Coppola e Ghilardi. Sulle fasce a destra la freccia Tchatchoua, a sinistra il mancino educato di Bradaric. In mezzo il talento di Belhayane (che piace al Chelsea) e i muscoli di Serdar. Sulla trequarti ad organizzare il gioco e creare situazioni Suslov, uno dei centrocampisti più attivi di tutto il campionato, proverà a innescare Sarr e Mosquera.

Le formazioni ufficiali

Monza (3-4-2-1) Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pedro Pereira, Sensi, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Vignato; Mota Carvalho. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Castrovilli, Forson, Maric, Petagna, Carboni, Martins, Colombo. All.: Bocchetti

Hellas Verona (3-4-1-2) Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belhayane, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. A disp.: Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Lazovic, Niasse, Livramento, Okou, Kastanos, Silva, Dawidowicz, Ajayi, Cissè, Corradi. All.: Zanetti

Dopo gli ultimi giorni convulsi, che hanno comportato una piccola rivoluzione in sede di mercato, i biancorossi ricevono l’Hellas Verona, al quale chiedono tre punti che sarebbe fondamentale conquistare sulla strada che conduce alla permanenza in serie A. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 15.