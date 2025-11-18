Una serata dedicata alla memoria sportiva e alla passione per la bicicletta. Venerdì 21 novembre, alle ore 21, a Giussano, il salone Giovanni Paolo II di Robbiano, in via Monte Santo 4, ospiterà l’incontro “La Bicicletta! Che passione – Omaggio alle campionesse e campioni del ciclismo della Brianza”. L’appuntamento, promosso dal Circolo culturale don Rinaldo Beretta insieme all’Unione ciclistica Robbianese e alla Cooperativa di Robbiano, con il patrocinio della città di Giussano, metterà al centro racconti, aneddoti e vite legate alle due ruote.

Ciclismo: anche Alberto e Giorgio Elli tra gli ospiti

Sul palco si alterneranno voci che hanno segnato la storia del ciclismo brianzolo dagli anni ’60 in poi. Tra gli ospiti, Morena Tartagni, figura chiave del ciclismo femminile, prima atleta azzurra a salire sul podio mondiale nel 1968 a Imola, detentrice del record del mondo dei 3 chilometri su pista al velodromo di Roma, due argenti ai mondiali e dieci titoli italiani. La sua vita sportiva e personale è raccontata nel libro “Volevo fare la corridora”, scritto con il giornalista Gianluca Alzati. Accanto a lei Maria Giulia Confalonieri, che ha recentemente salutato l’agonismo a 32 anni per nuove sfide professionali. Tra gli invitati anche Alberto Elli, ex professionista, ventisei vittorie in carriera e undici partecipazioni consecutive al Tour de France, dove nel 2000 vestì per quattro giorni la maglia gialla. Insieme a lui Salvatore Porcini, conosciuto come “il signore del Ghisallo”, con oltre 800 salite al tempio del ciclismo lombardo, e Giorgio Elli, da oltre trent’anni responsabile strade della Federazione Ciclistica Italiana.

Ciclismo: presente il pittore Cesare Canali

La serata offrirà spazio ai ricordi e alle testimonianze dirette, con possibilità per il pubblico di dialogare con gli ospiti. Prevista anche la presenza del pittore Cesare Canali, noto per le sue opere dedicate ai grandi ciclisti e già esposte al museo del Ghisallo.