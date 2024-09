Giovanissima, ma agguerrita. Ed è sufficiente dare una rapida occhiata al suo eloquente curriculum: a 14 anni aveva già sistemato in bacheca un titolo italiano Under 10 e due titoli Under 12. La passione per gli scacchi, con il passare degli anni, non è che sia diminuita. Anzi, Giulia Sala, 17enne monzese, ha continuato imperturbabile a macinare ottimi risultati. A tal punto da meritarsi una convocazione nella nazionale femminile che sta partecipando alle Olimpiadi degli scacchi in svolgimento a Budapest.

Giulia Sala, la monzese alle Olimpiadi degli scacchi a Budapest: la più giovane della squadra azzurra

La 45sima edizione della rassegna iridata che si concluderà il 22 settembre. Una maratona senza respiro che prevede una sola giornata di riposo, martedì 17 settembre.

Giulia, studentessa del liceo scientifico sportivo, è, inevitabilmente, la più giovane della squadra azzurra, composta da Marina Brunello, Olga Zimina, Tea Gueci ed Elena Sedina. L’esponente del Circolo Scacchistico Excelsior Bergamo è la riserva, ma negli 11 turni previsti troverà sicuramente lo spazio per giocare.

Una partita a scacchi

Giulia Sala, la monzese alle Olimpiadi degli scacchi a Budapest: i risultati in crescendo

Si è meritata la chiamata tricolore da parte del commissario tecnico Roberto Mogranzini anche per i risultati ottenuti negli ultimi anni: l’anno scorso, ad Alassio, ha conquistato tre titoli italiani. Si è imposta nelle specialità rapid e blitz Under 18. Nella semilampo, invece, ha regolato tutta la concorrenza meritandosi il titolo assoluto. Nella specialità blitz la partita dura al massimo otto minuti. Nella partite semilampo e rapid il tempo a disposizione dei contendenti è, rispettivamente, di 30 e 60 minuti. La scacchista monzese ha fatto collezione di successi pure ai campionati italiani 2024 disputati a Empoli a maggio.

Giulia Sala, la monzese alle Olimpiadi degli scacchi a Budapest, a ottobre ci sono i Mondiali U18

In questo caso sono finiti nella bacheca di casa Sala i trofei che testimoniano le vittorie nei campionati assoluti blitz e rapid e semilampo Under 18. Giulia, dunque, va di fretta. Anche perché a ottobre ha in programma la partecipazione ai campionati mondiali Under 18, a Florianopolis in Brasile. «Alle Olimpiadi – aggiunge mamma Silvia, pure lei giocatrice di scacchi come il marito Sergio – la concorrenza sarà durissima, ma Silvia è molto motivata».