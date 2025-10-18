Ginnastica: prima prova regionale junior e senior ad Arcore

Organizzato dalla società Casati al PalaUnimec di Arcore si è disputata la prima prova del Campionato regionale individuale Gold junior e senior femminile di ginnastica artistica. In pedana si sono esibite ottanta ginnaste, suddivise in quattro categorie, provenienti dalle più importanti società della regione e tra loro sette tesserate alla Gal Lissone.

Ginnastica Gal Clerici Lara

Nel concorso All-around, categoria Junior 1, grande prestazione di Aurora Marziani e Lara Clerici che hanno conquistato, nell’ordine, il secondo e il terzo posto nella prova vinta da Sofia Frenna della Geas. La Marziani inoltre ha messo a referto il miglior punteggio alla trave e il quarto a parallele e corpo libero; Lara invece il secondo al corpo libero e il terzo al volteggio. Questi i risultati delle altre ginnaste Gal: 8a Maria Caravatti, 11ma Giada Marino, 13ma Alice Volonteri: Sibilla Zanoni ha gareggiato solo alle parallele. Nella categoria senior 2 (primo posto di Letizia Saronni – CS Bollate) Sofia Chiumello si è posizionata al secondo posto stampando anche il secondo punteggio alle parallele e il quinto a trave e corpo libero.

Ginnastica: cambiano le fasce di età per le categorie

Nuove fasce d’età, dalle Allieve alle senior. Anche nella gara di Arcore, in accordo con le nuove regolamentazioni, la categoria Junior è stata dedicata solo alle ginnaste di 14 e 15 anni. Di conseguenza, nella Junior 1 sono rientrate le nate nel 2011 e nella Junior 2 le 2010, mentre le nate nel 2012 sono rimaste nella categoria Allieve 5. Non sono cambiate invece le categorie Allieve più giovani: le Allieve 1 (2016-2017 a 8 anni compiuti), le Allieve 2 (2015), le Allieve 3 (2014) e le Allieve 4 (2013). Novità anche per le Senior: hanno gareggiato nella categoria Senior 1 le ragazze di 16 e 17 anni (quindi, per il 2025, le nate nel 2009 e 2008, mentre quelle dai 18 anni in su sono rientrate nella categoria Senior 2. Questa divisione in pratica offre alle neo Senior un passaggio di categoria più morbido.

“Ad Arcore le nostre ginnaste hanno conquistato risultati importanti – commenta Christian Brenna, presidente della Gal – Al termine della prova quattro di loro si sono inserite tra le top ten a ribadire la nostra crescita soprattutto sul piano tecnico”.