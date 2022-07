Ginnastica, European youth olympic festival: brianzoli protagonisti anche in Slovenia

A Banska Bystrica, in Slovenia, nella giornata inaugurale degli EYOF, lo “European Youth Olympic Festival”, l’Italbaby di Artistica maschile composta dai ginnasti Tommaso Brugnami della Giovanile Ancona, Davide Oppizzio della Ginnastica Meda e Riccardo Villa della Pro Carate, ha compiuto una fantastica impresa, trionfando nella competizione per Team vincendo la medaglia d’oro, davanti a Gran Bretagna e Svizzera. Gli junior della Nazionale italiana hanno messo insieme il totale di 158.750 punti, battendo gli inglesi di un paio di decimi con una prestazione di squadra di altissimo livello; bronzo per la Svizzera (punti 158,200).

Ginnastica: in Slovenia, Meda e Carate protagonisti

Il secondo acuto di giornata poi è arrivato con Riccardo Villa, protagonista di una gara personale da big che gli ha regalato il secondo gradino del podio nell’All-Around individuale. Il ginnasta della Pro Carate, con il totale di 79.850 punti, per appena mezzo decimo non è riuscito a far il bis d’oro, finito al collo dell’ucraino Radomyr Stelmakh. Terzo posto con punti 79.500 per l’elvetico Matteo Gubellini. Tante anche le finali di specialità conquistate, per rincorrere ancora altre medaglie: Villa a sbarra, volteggio, anelli e cavallo con maniglie; Oppizzio a sbarra e anelli; Brugnami a corpo libero e volteggio.

Ginnastica in Slovenia: il gran finale

Giovedì 28 luglio è in programma la finale Mixed Pair, una specialità inedita per la ginnastica agli EYOF: il migliore maschio e la miglior femmina (su tre attrezzi) in qualifica, formeranno una coppia nazionale che affronterà i rivali in quattro round per vincere una medaglia. Infine, la manifestazione si concluderà con le final eight di specialità: venerdì 29 corpo libero, cavallo con maniglie e anelli maschili, parallele e volteggio femminili; sabato 30 sbarra, parallele e volteggio maschili, trave e corpo libero femminili.