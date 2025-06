Ginnastica artistica, quattro atlete Casati Arcore al “Trofeo Gold Star”: Ronchi svetta alla trave

Periodo ricco di impegni nazionali per la Casati Arcore, che nella seconda prova del prestigioso “Trofeo Gold Star” al PalaFacchetti di Treviglio ha portato in gara quattro giovani ginnaste del settore agonistico femminile, allenate da Sara Varisco. Nella nuova competizione nazionale, riservata alla categoria Allieve Gold, le talentuose Beatrice Boracchi, Vittoria Ronchi, Melissa Crivalli e Anna Emilia Tognali hanno gareggiato in “prestito” presso quattro diverse società italiane, contribuendo con le loro esibizioni al risultato delle rispettive squadre.

In particolare, Vittoria Ronchi (esercizi sulla trave) ha conquistato il primo gradino del podio per la Libertas Vercelli nel cui staff tecnico è presente anche Federica Gatti, apprezzata anche per la sua attività in Brianza; Beatrice Boracchi ha ottenuto il sesto posto con la Ghislanzoni Gal di Lecco; Anna Emilia Tognali ha chiuso in settima posizione con la P.Auxilium Genova e Melissa Crivalli ha raggiunto la 11ma posizione con la formazione della Gal Lissone che ha presentato sui quattro attrezzi anche Caterina Ballabio, Ludovica Castoldi e Cloe Morandi.

Ginnastica artistica, le giovani della Casati Arcore “in prestito” a quattro diverse società italiane

La trasferta a Treviglio per le giovani atlete biancoverdi di Arcore si è conclusa con un bilancio estremamente positivo in quanto hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con alcune delle migliori ginnaste del panorama nazionale come era accaduto in maggio a Civitavecchia nella finale nazionale del Campionato individuale Gold allieve. Anche al PalaFacchetti, le ginnaste della Casati hanno saputo farsi notare per eleganza, determinazione e preparazione, con risultati più che soddisfacenti, ma soprattutto hanno confermato la qualità del lavoro svolto in palestra durante un’intera stagione presentando esercizi in trave, corpo libero, parallele, due salti al volteggio.

Il torneo Gold Star si concluderà con la terza gara durante i Campionati italiani assoluti previsti nel prossimo mese di settembre.