Ginnastica artistica maschile: pioggia di medaglie per i brianzoli

Positiva prova dei ginnasti affiliati alle società Pro Lissone, Casati Arcore, Ginnastica Meda, Salus Seregno e Pro Carate a Mortara nella 2^ gara del Campionato regionale individuale Silver. Nella categoria allievi 1^ fascia LA, i ginnasti della Pro Lissone molto motivati, hanno affrontato la competizione con grande grinta hanno ottenuto risultati importanti impreziositi dalla conquista di tre medaglie. Infatti ad aprire la serie positiva è stato Alessandro Mutti che si è posizionato al secondo posto grazie ad una gara eccellente e condotta con tanta determinazione. Negli allievi 2^ Fascia, sul terzo gradino del podio è salito Andrea Tronca seguito, al quinto posto, dal compagno di colori Francesco Pecorelli. Nella categoria LC allievi 2^ Fascia, Manuel Pastorello con una prestazione di alto livello tecnico si è aggiudicato il primo posto. Positiva prova anche per i ginnasti della Casati Arcore accompagnati dall’istruttore Roberto Pavan. Questi i loro piazzamenti più importanti.

Ginnastica artistica maschile: i diversi piazzamenti

Allievi prima Fascia (44 ginnasti in gara): 4^ Filippo Pedoto, 11^ Francesco Galbiati, 17^ Damian Lankin. Inoltre nella seconda fascia Nicolò Piacentini ha conquisto il 15mo posto. Nella categoria A3, ha vinto il talentuoso Gabriele Cova (Ginnastica Meda) che ha superato Lorenzo Emerli (Salus Seregno). Ben quattro medaglie sono state vinte dai ginnasti della Pro Carate: tre nella categoria LB con Tommaso Ceppi (argento Allievi 3^ fascia), Stefano Peracca (bronzo junior 1^ fascia) e con Gabriele Ratti (bronzo junior 2^ fascia). Inoltre nella categoria senior LC Marco Donnarumma ha vinto l’argento. I ginnasti delle sezioni di agonistica maschile di Pro Lissone, Casati Arcore, Ginnastica Meda, Salus Seregno e Pro Carate nei prossimi giorni proseguiranno la preparazione in palestra in vista delle finali nazionali di Rimini previste per fine giugno.