A Montevarchi venerdì iniziano i più importanti campionati nazionali con in pedana ginnasti di diverse società della Brianza.

Ginnastica artistica: l’assalto della Brianza allo scudetto, la Pro Carate

Innanzitutto nella serie A1 la Pro Carate è presente con una squadra guidata da Yumin Abbadini, già bronzo All-Around agli scorsi europei e finalista alle Olimpiadi di Parigi. Al suo fianco ci sono Diego Vazzola e Riccardo Villa che dopo aver vinto medaglie europee e mondiali, ora da senior cercheranno di confermare la loro qualità. Completa la squadra il prestito Mario Macchiati azzurro che si allena alla Ginnastica Fermo oltre a Matteo Fortuna e Marco Villa pronti a scendere in pedana nel caso se ne presenti l’occasione.

Ginnastica artistica: l’assalto della Brianza allo scudetto, il 21 marzo campionato a Desio con grandi ospiti

Le seconda tappa è previsto l’otto marzo ad Ancona e la terza il 21 marzo verrà organizzata dalla Pro Carate al Palafitline di Desio.

«Sarà un evento di assoluto livello tecnico e dell’intrattenimento – spiega Giorgio Corti presidente della società – Hanno già confermato la loro partecipazione Igor Cassina, oro ad Atene 2004, Nicola Bartolini, campione del mondo al corpo libero, la nazionale femminile con Manila Esposito, bronzo e argento a Parigi e Alice D’Amato, oro alla trave sempre a Parigi 2024».

Ginnastica artistica: l’assalto della Brianza allo scudetto, la Sampietrina Seveso

I dirigenti della Sampietrina Seveso hanno svelato la squadra che, a distanza di cinque anni, affronta il Campionato di Serie A1 con “con talentuosi ginnasti in grado di controbattere formazioni più esperte”. I protagonisti sono Giacomo Arena (classe 2005 – in prestito dalla Pro Carate); Tommaso Bulla (2005, capitano della squadra); Pietro Mazzola (2008) e Daniele Somaschini (2007), entrambi titolari della nazionale U18, e Riccardo Ruggeri (2008) in prestito dalla società Victoria Fermo. Lo staff tecnico è composto da Giuseppe Bonzi, Pamela Cauli e Paolo Quarto.

Ginnastica artistica: il debutto della Casati Arcore in Serie B con Matteo Morandi nello staff

A Montichiari la Casati Arcore debutterà nella Serie B. La scorsa stagione non aveva ottenuto il pass dopo aver chiuso al quarto posto la Final Six di Firenze, ma oggi a seguito della mancata iscrizione di tre società ha ottenuto l’accesso alla competizione. A rappresentare la società sarà un team motivato e ben strutturato. Tra i ginnasti di riferimento c’è Paolo Mollichelli, il cui alto livello tecnico sarà fondamentale per il piazzamento della squadra. Al suo fianco gareggiano Isacco Miotti, Gabriele Penati, Daniele Perego, Alberto Redaelli (in prestito dalla società Ares), Federico Trionfo Fineo e Alessio Villa. Alla guida del gruppo ci sono gli allenatori Valentina Boi e Matteo Morandi.

«È una bella soddisfazione tornare a gareggiare in questo campionato dopo tanti anni e vogliamo sfruttare al massimo questa opportunità – commenta Morandi, bronzo olimpico a Londra – La squadra è formata da elementi molti giovani nati nel 2010 e altri con più esperienza pronti a dare tutto».