Ginnastica artistica: 4 brianzoli azzurri alla conquista dell’Europa

Archiviata la 34ª rassegna continentale di artistica femminile, si appresta a partire la 35ª maschile. All’Olympia Halle di Monaco di Baviera, dal 18 al 21 agosto si sfideranno infatti i migliori interpreti continentali dei grandi attrezzi tra i quali ben quattro ginnasti brianzoli. Tre sono tesserati alla Pro Carate; sono Yumin Abbadini (Categoria senior); Diego Vazzola e Riccardo Villa (cat.junior) con quest’ultimo che disputerà tutte le gare dell’all-around; quindi Davide Oppizzio (Ginnastica Meda).

Il Dt della FGI ha convocato per l’occasione Lorenzo Minh Casali (Giovanile Ancona), Andrea Cingolani (Aeronautica Militare), Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti Macerata) e il campione del mondo al corpo libero Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), che compongono il team senior guidato dagli allenatori federali Alberto Busnari, Marco Fortuna, Sergiy Kaspersky e Paolo Pedrotti. Per la competizione giovanile, invece, vedremo sulle pedane tedesche, nello stesso impianto che 50 anni fa ospitò i Giochi Olimpici del 1972, oltre ai ginnasti brianzoli anche Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona), Jacopo Zuliani (Roma 70), accompagnati in gara da Antonello Compagnoni, da Corrado Corti apprezzato tecnico della Pro Carate e dal responsabile della squadra giovanile Nicola Costa. Venerdì 19 agosto saranno in pedana tutti i ginnasti junior per le prove finali all-around individuale e a squadre; il giorno successivo sarà impegnato Abbadini. Nel ristretto gruppo di ginnasti il cui obiettivo è quello di confermare i risultati conquistati di recente nel Festival Olimpico estivo della Gioventù Europea a Banska Bystrica, compare anche Riccardo Villa che in Slovenia aveva vinto due medaglie d’oro: concorso a squadre e mixed team.