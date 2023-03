FX Racing Weekend, all’autodromo di Monza si accendono i motori

Si accendono i motori sul circuito di Monza per il primo e intenso fine settimana agonistico. Fino a domenica 2 aprile infatti, a fare da apripista alla nuova stagione saranno i piloti del FX Racing Weekend che tornano tra le varianti del circuito brianzolo per il loro primo appuntamento del 2023. Saranno 12 le categorie impegnate in pista per un totale di 22 gare. Rispetto all’appuntamento monzese dell’ottobre scorso, quando oltre 290 piloti si erano sfidati per contendersi il titolo nelle diverse classi nelle giornate di sabato e domenica, l’edizione di quest’anno vede il programma dell’evento spalmato su tre giorni con il venerdì dedicato alle prove libere e qualifiche mentre sabato e domenica saranno due giornate dedicate interamente alle gare.

FX Racing Weekend all’autodromo di Monza: ricco programma

Un ricco quanto intenso programma per tutti gli appassionati di motori che inizierà alle ore 8,30 del mattino per concludersi alle 19. Oltre alla nuova Supersport FX Series con al via i modelli francesi Ligier JS P4 e JS2 R, in pista anche le vetture FX1, FX2, FX3, FX PRO Series, ATCC RS, ATCC Italy, Maxx Formula, Twingo Eurocup, Lotus Cup e Challenge Ford MPM, tutte protagoniste con una doppia gara. Ma non solo. Appuntamento centrale del fine settimana sul tracciato brianzolo, sarà l’esordio della prima prova del campionato GT4 Italy, serie nata grazie all’accordo con la SRO Motorsport che prevede anch’essa due gare, entrambe della durata di 30 minuti rispettivamente alle 15:05 di sabato e alle 15:20 domenica con partenza lanciata, alla quale possono partecipare solo vetture di classe GT4. Le tribune aperte per il pubblico, sono quelle poste lungo il rettilineo di partenza, alla prima e seconda variante e quella interna alla parabolica. L’accesso per il pubblico nei tre giorni è gratuito mentre il parcheggio ha un costo di 15 euro per le vetture e di 5 euro per le moto.