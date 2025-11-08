La Sprint Race ha aperto sabato 8 novembre il weekend di Formula 1 sul circuito brasiliano di Interlagos. Ad imporsi, dopo una prova movimentata, è stato il britannico della McLaren Lando Norris, che ha preceduto il duo della Mercedes, con Kimi Antonelli che ha soffiato il secondo gradino del podio a George Russel. Con il suo exploit, Lando Norris ha allungato in vetta alla classifica del mondiale, portandosi a trecentosessantacinque punti, nove in più del compagno di squadra Oscar Piastri, costretto al ritiro al sesto giro.

Sprint Race: Oscar Piastri costretto al ritiro al sesto giro

Al via, le posizioni di testa sono rimaste cristallizzate, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno cominciato una progressiva risalita, portandosi all’ottavo ed al nono posto. Come detto, alla sesta tornata è terminata la prestazione di Oscar Piastri, che ha pizzicato un cordolo, dopo che Lando Norris aveva alzato l’acqua, ed è andato di conseguenza a sbattere contro un muro, per fortuna senza gravi conseguenze.

Sprint Race: quinto Charles Leclerc, settimo Lewis Hamilton

Dopo la bandiera rossa fatta esporre dalla direzione di gara, i piloti sono ripartiti, con Lando Norris che ha difeso la prima piazza dal ritorno di uno scatenato Kimi Antonelli, nonostante problemi ad uno pneumatico. Quarto ha concluso il campione del mondo Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc e Fernando Alonso. Settimo l’altro ferrarista Lewis Hamilton.