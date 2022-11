F1: Verstappen vince ad Abu Dhabi, Leclerc e Ferrari secondi in classifica

Max Verstappen su Red Bull, già campione del mondo, ha vinto anche il Gp di Abu Dhabi e ha chiuso il Mondiale di Formula 1 con quindici vittorie. Secondo a Yas Marina il ferrarista Charles Leclerc che ha chiuso al posto d’onore anche nella classifica dei piloti (308 punti contro 305) su Sergio Perez (Red Bull), terzo davanti all’altra Rossa di Carlos Sainz.

F1: Verstappen vince ad Abu Dhabi, Red Bull davanti a Ferrari nella classifica costruttori

In questo modo la Ferrari ha allungato sulla Mercedes e si è guadagnata il secondo posto anche nella classifica costruttori. Davanti ovviamente la Red Bull.

F1: Verstappen vince ad Abu Dhabi, finale ben diverso dal 2021

Un finale ben più rilassato rispetto a quello del Mondiale 2021, quando il titolo era in palio tra Verstappen e Hamilton ed era finito all’ultimo giro nelle mani dell’olandese al termine di uno dei gran premi più tesi degli ultimi anni.

F1: Verstappen vince ad Abu Dhabi, saluti per Vettel

Standing ovation, sipario e titoli di coda per Sebastian Vettel: il quattro volte campione del mondo ha chiuso la sua carriera al decimo posto del 299° gp corso e con un punto per l’Aston Martin. Ritirato invece Hamilton, sette volte iridato, che per la prima volta da quindici stagioni ha chiuso senza vittorie.