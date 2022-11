Gp Abu Dhabi, la Formula 1 saluta Sebastian Vettel: “Danke Seb”

Tutti insieme in pista per dire “Danke Seb”. Alla vigilia della gara di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale ancora nella mani di Verstappen, la Formula 1 ha salutato Sebastian Vettel che in estate aveva annunciato il ritiro dalla corse. Tutto il paddock – piloti, meccanici, addetti ai lavori, giornalisti, fotografi – è sceso sulla pista di Yas Marina per un grande ultimo giro di corsa… a piedi.

F1 l’ultima gara di Sebastian Vettel

La Formula 1 saluta Sebastian Vettel: il regalo della Ferrari

Non è stata l’unica emozione del fine settimana per il tedesco (nono in griglia di partenza) celebrato anche dalla Scuderia Ferrari con cui ha trascorso sei anni. “La Ferrari è sempre nel mio cuore, sei anni insieme: adesso sono alla fine ma porto con me tante emozioni uniche“, ha detto emozionato in italiano. In regalo il componente della monoposto con il numero 5 personalizzato con i messaggi di tutta la scuderia, piloti, meccanici e mondo del Cavallino rampante.

La Formula 1 saluta Sebastian Vettel: l’omaggio di Lewis Hamilton

L’ultimo weekend del Mondiale si era aperto con una cena in cui Lewis Hamilton in onore del collega è riuscito a riunire tutti i piloti.

“Abbiamo fatto molta strada come piloti e continuiamo a crescere come uomini – ha detto il campione britannico – Nonostante ciò che può accadere in pista, cresciamo e miglioriamo ogni giorno. Ci riuniamo tutti per celebrare la vita e la straordinaria carriera di Seb in F1 è davvero una notte che non dimenticherò mai”.

E poi la profezia: “Ultimo fine settimana con questa leggenda. Probabilmente tornerà, ma nel caso. È stato vero”.