F1: Lando Norris in pole al Gp dei Paesi bassi, segue Verstappen

Lando Norris conquista a Zandvoort la prima pole position della seconda metà stagione. Con un vantaggio di tre decimi sul campione del Mondo in carica e leader di metà campionato, Max Verstappen, il britannico di McLaren scatterà dalla posizione del palo alla ripresa del Mondiale di Formula 1 dopo quasi un mese di pausa.

In seconda fila la seconda McLaren, quella di Oscar Piastri, precede la Mercedes di George Russell, poi Sergio Perez e Charles Leclerc. Niente Q3 per la Ferrari di Carlos Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton, che eliminati nella seconda sessione di qualifica scatteranno dall’undicesima e dalla dodicesima posizione.

F1: Gp dei Paesi bassi, la prima sessione di prove

La prima sessione di prove ufficiali del Gran premio di Formula 1 dei Paesi Bassi scatta alle 15 sul circuito di Zandvoort: la prima delle diciannove monoposto a scendere in pista è la Haas di Nico Hulkenberg, mentre non prenderà parte al turno di prova la Williams di Sargeant, andata distrutta nell’incidente che ha posto fine alla sessione di prove libere mattutina. L’autore del miglior tempo del turno di qualifiche è Perez, seguito dalla Mercedes di Russell e dalle due Ferrari. Verstappen è settimo, alle prese con una monoposto con la quale non si trova sin dall’inizio del weekend.

F1: Gp dei Paesi bassi, la seconda sessione e il finale

Il Q2 prende il via senza la Racing Bulls di Daniel Ricciardo, l’Alpine di Esteban Ocon e le due Kick Sauber. Le due Ferrari sono le prime a provare la pista, rimanendo per qualche minuto le sole a girare. Ciononostante Sainz si rivela essere il primo degli eliminati, seguito da Hamilton, Yuki Tsunoda e dalle due Haas. Le più veloci tornano ad essere le McLaren di Norris e Piastri, seguite dalla Mercedes di Russel e dalla Red Bull di Verstappen.

Sarà Lando Norris a dominare tuttavia incontrastato l’ultimo turno di qualifiche, conquistando la posizione del palo a ripartenza del Mondiale accanto all’amico e rivale Verstappen, con il secondo tempo fatto segnare sul filo della bandiera a scacchi.