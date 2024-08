F1, Gp Olanda: vittoria di Norris in rimonta, Verstappen ko a domicilio. Terzo Leclerc

La rimonta di Lando Norris sul leader del Campionato Mondiale di Formula 1, Max Verstappen, riparte da Zandvoort, primo appuntamento stagionale dopo la pausa estiva nonché casa del campione del Mondo Olandese. L’inglese, poleman di giornata, trionfa sul numero 1 di RedBull con un vantaggio di oltre 22 secondi, mentre a completare il podio alle spalle del campione del Mondo c’é il monegasco di Ferrari, Charles Leclerc. Oscar Piastri e Carlos Sainz chiudono la top 5 seguiti dalla Red Bull di Sergio Perez e dalle due Mercedes, deludenti dopo un promettente inizio di weekend.

F1, Gp Olanda: vittoria di Norris in rimonta, la gara

Grazie ad un’ottima partenza di Verstappen, Norris perde la pole position allo spegnimento dei semafori. Schierati in griglia solo diciannove piloti, con Alexander Albon retrocesso in ultima posizione (dietro al compagno di squadra Logan Sargeant, senza tempo nelle qualifiche) perché squalificato dalle prove ufficiali per fondo non conforme al regolamento e Kevin Magnussen in partenza dalla pit-lane per aver cambiato la centralina e la batteria.

Verstappen inizia subito a guadagnare su Norris, con il muretto che intima all’olandese di continuare con il proprio passo, mentre all’inglese di non sforzare troppo le gomme. Il primo pit stop arriva al tredicesimo giro per la Williams di Albon, mentre Norris si avvicina sempre di più al leader già in difficoltà con la propria Red Bull in alcune curve del tracciato. Al diciassettesimo giro il britannico di McLarem si riprende la prima posizione portandosi in poco più di cinque minuti già al di fuori della zona drs dell’olandese, mentre Verstappen continua a lamentarsi della mancanza di aderenza della monoposto. Con l’undercut di Leclerc su Piastri e Russell le sorti di Ferrari cambiano: nonostante il traffico trovato in uscita pit stop, il Cavallino si porta in terza posizione dietro al leader Norris e a Verstappen.

F1, Gp Olanda: vittoria di Norris in rimonta, conquistato anche il punto del giro veloce

Mentre il britannico allunga giro dopo giro il proprio distacco su Verstappen, Leclerc è costretto a lottare contro la McLaren di Piastri per non perdere la terza posizione. Anche Sainz, scattato dall’undicesima posizione sorprende alla guida di una inusuale Ferrari in Olanda, risalendo nella zona DRS di Russell, quinto prima del suo secondo pit stop.

La corsa termina senza le esaltanti battaglie dell’ultimo minuto a cui la Formula 1 2024 aveva abituato i tifosi, ma con un Norris che decide di umiliare ulteriormente il proprio rivale Verstappen conquistando anche il punto addizionale del giro veloce (ed un totale di 38 punti per McLaren in Classifica Costruttori).