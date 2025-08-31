Oscar Piastri ha vinto il gran premio d’Olanda di Formula uno: non c’è stata la doppietta della McLaren – partite dalla prima fila – ed è stato un weekend disastroso per le Ferrari, finite entrambe fuori. Non il modo migliore per arrivare a Monza dal 5 al 7 settembre.

F1, Gp d’Olanda: vince Piastri, festa per Hadjiar

Piastri ha preceduto al traguardo il campione di casa Max Verstappen su Red Bull e la Racing Bulls di Isack Hadjar, autentica sorpresa di giornata. Il pilota franco-algerino, 20 anni e quarto in qualifica, è salito sul terzo gradino del podio migliorando il sesto posto di Monaco come personal best. E scatenando la festa a casa della monoposto, a Faenza.

Entrambi favoriti da Norris, che era scattato al secondo posto in griglia e che si è ritirato per un problema alla sua monoposto a sei giri dal termine quando era secondo. Piastri allunga su Norris in vetta alla classifica piloti: 309 punti contro 275.

F1, Gp d’Olanda: vince Piastri, weekend nero per le Ferrari

Capitolo a parte meritano le Ferrari in una giornata da dimenticare: Lewis Hamilton è finito a muro al giro 23, Charles Leclerc è uscito al giro 53 urtato da Kimi Antonelli che stava tentando un sorpasso. Rossa fuori e Mercedes ai box per una foratura: in questo episodio il giovane italiano rimedierà due penalità, la prima per l’incidente e la seconda per eccesso di velocità all’uscita dai box. Investigazione anche per Leclerc, protagonista di un super sorpasso su Russell considerato però al limite. Attenderà cupo i giudici.