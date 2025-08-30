Monza, ultimi cantieri aspettando il Gran premio di F1

È terminata nei giorni scorsi l’asfaltatura di viale Brianza a Monza, nel tratto compreso tra il vialone Cesare Battisti e via Ramazzotti, eseguita di notte per evitare di chiudere al traffico l’arteria. Fino a martedì 2 settembre non sarà, invece, percorribile la ciclabile del canale Villoresi tra le vie Cavallotti e Solferino: la chiusura riguarderà solo le porzioni della pista in cui gli operai saranno al lavoro.

Dal 3 al 9 settembre in via Monviso, dalle 8 alle 18, la circolazione sarà interrotta nel tratto compreso tra le vie Volterra e Tagliamento per consentire ai tecnici di BrianzAcque di effettuare un allaccio alla rete. L’accesso sarà consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso che dovranno prestare particolare attenzione in quanto, per tutta la durata del cantiere, verrà istituito un doppio senso di circolazione temporaneo nell’arteria che, di fatto, diventerà a fondo cieco.