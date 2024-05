F1, Gp di Monaco: Leclerc vola nelle libere sul circuito di casa

La Ferrari di Charles Leclerc vola nelle prove libere del venerdì di Monaco: sin dal primo giro del weekend il monegasco si è messo a caccia della pole position del Gran Premio di casa, e della rivincita nei confronti della maledizione che lo ha sempre visto terminare a bocca asciutta la domenica. Alle sue spalle, autore del tempo da record di 1:11.278 (87 millesimi più basso del tempo con cui Max Verstappen fece la pole la passata stagione), torna sotto ai riflettori Lewis Hamilton. Il sette volte vincitore del Titolo Iridato conclude un venerdì di libere più che positivo, conquistando la prima posizione nel primo turno di prove e la seconda nella sessione del pomeriggio, con un distacco di 188 millesimi dal “padrone di casa”. Chiude il podio virtuale del secondo turno di libere Fernando Alonso, mentre erano Oscar Piastri e George Russell a fare compagnia al britannico nella prima sessione della giornata.

F1 Gp di Monaco: prove libere – Infografica di Sara Colombo

F1, Gp di Monaco: FP1

Dopo un inizio di stagione prevalentemente anonimo, dal punto di vista sportivo, per il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton nel venerdì di libere del Gran Premio di Monaco si spalancano le porte al britannico, con la miglior prestazione del turno di prova. Il pilota Mercedes ferma infatti il cronometro sull’ 1:12.169 (tempo più basso di circa un secondo se paragonato al migliore delle FP1 della passata stagione fatto segnare da Carlos Sainz).

Ciò che emerge dalla prima sessione del venerdì è una top 5, prevalentemente targata Mercedes e McLaren, racchiusa poco più di due decimi: seguono infatti Hamilton, Piastri, Russell e Lando Norris (con casco e livrea dedicati ad Ayrton Senna). In quinta posizione c’è il padrone di casa Charles Leclerc, che chiude la propria prima sessione ai box, danneggiato dall’aver raccolto dei detriti persi dalla Sauber di Guanyu Zhou. A differenza delle monoposto dei team guidati da Toto Wolff e Andrea Stella, classificate davanti a lui, il pilota monegasco, cela ancora le sue vere prestazioni, non scendendo mai in pista con gomma soft. Nel vivo di una stagione che ha già iniziato a far parlare di mercato piloti, la Ferrari di Carlos Sainz (al momento sprovvisto di un sedile per l’anno venturo), raggiunge a stento la decima posizione, mentre la RedBull di Verstappen è undicesima alle sue spalle.

F1 Gp di Monaco Monte-Carlo – foto Vegetti/ilCittadinoMb

F1, Gp di Monaco: FP2

La seconda sessione di prove libere si accende a Montecarlo alle 17: Leclerc vola per le strade del Principato determinato a migliorare la propria prestazione e cercando il limite curva dopo curva. Tra simulazioni di giri cronometrati e passo gara verso il termine del turno di prova, anche Verstappen e Sainz riemergono nella zona nobile della classifica, portandosi a ridosso di un podio virtuale composto dal padrone di casa e dagli Iridati Hamilton e Alonso. Verstappen è quinto a mezzo secondo da Leclerc, mentre Sainz ha quasi sette decimi di ritardo sul compagno di squadra. Tra i due c’è la McLaren di Norris, mentre la Mercedes di Russell e l’altra vettura di Woking questa volta occupano soltanto rispettivamente la decima e la dodicesima posizione.