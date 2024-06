F1, Gp d’Austria: Verstappen conquista pole e Sprint Race

Senza troppe sorprese Max Verstappen scrive il suo nome a chiare lettere anche sul sabato austriaco di Formula 1. Dopo essersi reso l’indiscusso protagonista del venerdì di Spielberg, dominando l’unica sessione di prove libere e la qualifica sprint, l’olandese conquista sia la prima posizione nella Sprint Race del mezzogiorno del sabato che la pole position per la gara di domenica. Costante delusione la Ferrari di Charles Leclerc: apparentemente afflitta da una faticosa gestione del motore nella prima prova di giornata ed autrice di un disastroso fuori pista in qualifica.

La Sprint Race incorona dunque primo vincitore del 2024 in Austria Max Verstappen, con Oscar Piastri in seconda posizione, a oltre 4,5 secondi dall’olandese e Lando Norris sul più basso gradino del podio. Alle spalle delle due McLaren si piazzano alternatamente le due Mercedes e le due Ferrari, con Russell, Sainz, Hamilton e Leclerc, mentre Sergio Perez (ottavo) chiude la zona punti.

F1, Gp d’Austria: Verstappen scatta bene al semaforo verde

Alle 12 in punto i semafori del Red Bull Ring danno il via (al primo di due) giri di formazione. A causa della presenza di un fotografo al di fuori della zona sicura, infatti, le venti monoposto dovranno rischierarsi in griglia di partenza, accorciando di un giro una gara già composta da soli 24. Dalla posizione del palo, Verstappen scatta molto bene, ma si troverà presto sotto attacco della McLaren di Norris grazie all’abilitazione dell’uso del DRS. Norris riesce nell’ intento di passare Verstappen, anche se brevemente, poiché, grazie ad un sorpasso da Oscar Piastri approfitterà del duello tra il britannico e l’olandese per soffiare la posizione al compagno di squadra, che retrocederà dalla leadership della corsa alla terza posizione. Benché anche Piastri provi a mettere Verstappen sotto scacco, restandogli inizialmente attaccato, l’australiano perderà prima la possibilità di usare l’ala mobile, prendendosi poi oltre quattro secondi dal Campione del Mondo.

F1, Gp d’Austria: Verstappen domina anche le qualifiche

Dopo sole quattro ore dalla bandiera a scacchi, le venti monoposto tornano in pista alle 16 per la seconda qualifica del weekend: quella per determinare la griglia di partenza della gara di domenica. Le tre sessioni a disposizione per fare la pole position vedranno eliminare prima Albon, Stroll, Bettas, Sargeant e Zhou (con Carlos Saint il miglior tempo di Carlos Sainz); poi Ricciardo, Magnussen, Gasly, Tsunoda e Alonso (questa volta guidati dall’1:04.469 di Verstappen). Mentre Verstappen conquisterà la seconda pole del weekend, Piastri si vedrà sfumare la seconda fila, alle spalle del compagno di squadra Lando Norris, a causa della cancellazione di un tempo per track Limits. Con Russell in terza posizione e Sainz a completamento della seconda fila, seguiranno in griglia, simmetricamente, Hamilton e Leclerc, con l’incognita per quest’ ultimo del fondo danneggiato a causa di un lungo in curva 9. Dietro al monegasco partirá poi Piastri, seguito da Perez, Hulkenberg e Ocon.