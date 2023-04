F1, Gp Azerbaijan: Perez vince la prima Sprint Race davanti a Leclerc e Verstappen

Charles ama Baku, Baku ama Charles, ma nonostante le due Pole Position a distanza di sole 18 ore, sul passo-gara, Red Bull dimostra di averne di più. A vincere la prima delle sei Sprint Race del Mondiale di Formula1 2023, è Sergio Perez. Leclerc si classifica secondo, schiacciato a sandwich tra le due Red Bull.

F1, Gp Azerbaijan: bagar tra Verstappen e Russel

F1 Gp Baku Classifica Sprint Race – Infografica Sara Colombo

100km in 17 giri: i semafori della pista di Baku si spengono poco dopo le 15.30, dando il via alla Sprint Race del Gran Premio dell’Azerbaijan. La Ferrari di Charles Leclerc parte dalla posizione del palo, conquistata solo 3 ore prima, nella Sprint Shootout, il nuovo formato di Qualifica per le Sprint Race introdotto proprio a partire dal GP azero. Sono solo in 18 a partire dalla griglia di partenza: la Williams di Logan Sargeant, infatti, non prende parte alla gara veloce a causa dei danni subiti andando ad impattare contro le barriere in qualifica, mentre l’Alpine di Esteban Ocon è costretta a partire dalla Pit-Lane per aver violato il parco chiuso. Al via Leclerc riesce a mantenere la posizione senza troppi problemi: la vera bagar si disputa per il terzo e quarto posto. Il pilota Mercedes George Russel cerca di sfilare a Verstappen il terzo posto, attaccandolo già dalla prima curva. Russel porta a termine il sorpasso conquistando temporaneamente la terza posizione a curva due, ma Verstappen si lamenta subito via radio di un contatto col britannico che gli avrebbe causato diversi danni.

F1, Gp Azerbaijan: entra la Safety Car

Dopo un contatto con gli stretti muretti di Baku, l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda perde la gomma posteriore destra. Data la velocità e la pendenza del tracciato, lo pneumatico continua a rotolare, prendendo anch’esso parte al GP attraversando due settori. Con un’iniziale Virtual Safety Car per rimuovere la gomma, il pilota giapponese rientra ai box per una sostituzione del musetto e degli pneumatici. La sospensione posteriore destra dell’AlphaTauri numero 22, però, è completamente rovinata, e la macchina si dimostra inguidabile. Per questo motivo, si rende necessario il dispiegamento della Safety Car, utile anche a sgombrare definitivamente la pista dai detriti, e dopo la gara, l’indagine per unsafe release.

F1, Gp Azerbaijan: Perez sorpassa Leclerc e se ne va

Poco prima di dare lo strappo all’uscita di scena della Safety Car, Leclerc comunica rammaricato via radio di aver percepito “uno strappo al motore”. Con facilità, infatti, dopo soli due giri dalla bandiera verde, Sergio Perez sfila la prima posizione al monegasco grazie all’utilizzo del DRS. Anche il compagno di squadra Max Verstappen nel frattempo ha riconquistato la terza posizione rubatagli da Russel, nonostante i danni al fondo causatigli dalla bagar avuta con il pilota Mercedes alla partenza. I primi tre continuano a battagliare fino all’ultimo giro, mantenendo tuttavia ciascuno la propria posizione, mentre chi si trova nelle retrovie ne approfitta per testare usura e degrado delle varie mescole, in vista della gara di domani.A tagliare il traguardo per primo è dunque Sergio Perez, seguito da Leclerc e Verstappen in volata. Quarto il pilota Mercedes George Russel, mentre, quinta la Ferrari di Carlos Sainz.

A partire da quest’anno la Sprint Race del sabato non andrà più ad influire sulla griglia di partenza della gara di domenica, ma assegnerà un punteggio valido per il Mondiale Piloti, in base all’ordine di arrivo.

Perez conquista dunque 8 punti, 7 punti per Leclerc, 6 per Verstappen, 5 per Russel, 4 per Sainz, 3 per Alonso, 2 per Hamilton e 1 punto per Stroll.