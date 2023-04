F1, Gp Azerbaijan: Leclerc torna in pole position

Pole Position per Charles Leclerc: sarà il monegasco a partire dalla posizione del palo nella gara di domenica. Illuminati dalla dorata luce del tramonto di un venerdì primaverile di Baku, i tifosi della Rossa di Maranello possono finalmente tornare a sognare. Protagonista indiscusso dell’atipico venerdì di Formula 1, Leclerc conquista la sua terza Pole Position in Azerbaijan e 19esima di carriera, nel circuito cittadino dove aveva conquistato i suoi primi punti.

F1 Gp Baku Classifica qualifiche – Infografica Sara Colombo

F1, Gp Azerbaijan: Q1, due bandiere rosse per una curva tre che non perdona

La prima sessione di Qualifiche ufficiali del GP di Azerbaigian prende il via alle 15 ora italiana. In pista anche l’Alpine di Pierre Gasly, miracolosamente riparata dopo aver preso fuoco nelle prove libere. Tutte le monoposto scendono in pista con gomma nuova, tranne la Ferrari di Carlos Sainz, alle prese con alcune sperimentazioni. Lo spagnolo pagherà questa strategia restando senza tempo fino a cinque minuti dalla fine del Q1. Questo a causa delle due bandiere rosse consecutive causate, prima dall’AlphaTauri di Nyck De Vries, a muro in Curva 3, nel corso del secondo giro, e, poi, dall’Alpine di Gasly, in barriera nello stesso identico punto, proprio nel out-lap dopo il ripristino della bandiera verde, colpa delle gomme troppo fredde. Anche Sainz (sempre senza tempo) va in testa coda al terzo via, in difficoltà nel portare le gomme in temperatura, ma riesce ad evitare gli stretti muri azeri e a far segnare il nono tempo riuscendo a qualificarsi per il Q2. Nel frattempo il compagno di squadra Leclerc sembra volare, conquistando il primo posto, davanti al campione del mondo Max Verstappen, su gomma usata. Non passano il taglio al Q2, oltre a De Vries e Gasly ritirati per l’incidente, anche il pilota Haas Kevin Magnussen, costretto a terminare la propria gara a causa della persistenza dei problemi che lo avevano afflitto in mattinata; Nico Hulkenberg e Guanyu Zhou.

F1, Gp Azerbaijan: Q2, Sainz unico superstite della maledizione di curva 3

Il Q2 inizia con le due Ferrari inizialmente ferme ai box, scese in pista dopo cinque minuti dal semaforo verde. Leclerc continua ad essere il leader delle Qualifiche, mentre il compagno di squadra Sainz continua ad avere problemi con le gomme. A tre minuti dalla fine lo spagnolo va lungo in quella maledetta Curva 3, che ha già causato il ritiro di De Vries e Gasly. La sua Ferrari, tuttavia, viene risparmiata: il pilota riesce a fermarsi prima di impattare contro le Tecpro. Sainz, sempre sul filo del rasoio in questo venerdì di qualifica, si mette in salvo dal taglio, strappando una quarta posizione all’ultimo minuto. È proprio in quei pochi secondi che precedono la bandiera a scacchi che, però, Max Verstappen sfila la prima posizione all’altro ferrarista, Leclerc, schiacciandolo in un “sandwich Red Bull” con il compagno di squadra Sergio Perez. Non passano il taglio al Q3: Sergeant, Bottas, Albon, Ocon e in ultimo il pilota Mercedes George Russell, a soli quattro millesimi dal compagno di squadra Lewis Hamilton, salvo in decima posizione.

F1, Gp Azerbaijan: uno dei Q3 più emozionanti della storia

Una sessione di qualifica come quella che ha preso il via alle 18.15 del pomeriggio azero non capita tutti i giorni, anzi, per un attimo ha riportato tutti gli appassionati nel 1997.

Il primo a scendere in pista è Max Verstappen, seguito da Carlos Sainz. Tutte le 10 monoposto in pista montano gomma nuova, tranne il pilota McLaren Lando Norris, e Yuki Tsunoda, che ha terminato i set a disposizione. Nel suo primo tentativo, il Campione del Mondo Max Verstappen, fa segnare un tempo di 1:40.455. Subito dietro di lui arriva Charles Leclerc, anch’egli con un tempo di 1:40.455. Stesso tempo al millesimo, come quelle Qualifiche di Jerez di 25 anni fa, quando ad arrivare a paritempo erano stati Jacques Villeneuve, Michael Schumacher e Heinz-Harald Frentzen. A differenza di Jerez, però, dove la griglia di partenza era stata determinata da chi aveva fatto segnare per prima il tempo, Leclerc (dalla seconda posizione) riesce a migliorarsi sul filo della bandiera a scacchi e conquistare la terza pole consecutiva sul tracciato di Baku. Leclerc tornerà domenica a partire dalla prima piazzola per la prima volta dal 2 ottobre 2022, quando aveva conquistato la sua ultima pole position, al Gran Premio di Singapore.

F1, Gp Azerbaijan: sabato la Sprint Race

Sabato 29 aprile, alle 10.30, ora italiana, le Qualifiche per la Sprint Race, che prenderà il via, nel suo nuovo formato alle 15.30.