F1, il Mondiale riparte a Baku con Verstappen-Leclerc avanti nelle libere e le nuove Sprint race

La Formula 1 torna in pista dopo tre settimane di pausa. Per il quarto appuntamento con il Mondiale si corre nel circuito cittadino di Baku, capitale dell’Azerbaijan, ma con un formato diverso: questo weekend andrà in scena la prima delle sei Sprint Race previste in calendario. Attenzione a non perdersi gli appuntamenti del weekend.

F1 Gp Azerbaijan a Baku aprile 2023 – Infografica Sara Colombo

F1, si torna in pista: le Fp1 (uniche libere del weekend) vedono in testa Verstappen

Dopo uno “Spring Break” ossimorico, costituito dall’intero mese di aprile, per “staccare la mente” e lavorare sulle macchine, la Red Bull si ripresenta all’appuntamento azero con notevoli modifiche alla vettura, principalmente per migliorare il sistema di raffreddamento. È la Ferrari, tuttavia, che, questa volta, sembra davvero aver capito il compito assegnato: nella prima e unica sessione di Prove Libere (previste dal programma alle 11.30 di venerdì 28 aprile) la Rossa di Charles Leclerc sorprende tutti facendo segnare, dopo aver causato due bandiere gialle, il secondo tempo a soli 37 millesimi dal primo posto di Max Verstappen.

Terza la Red Bull di Perez a un decimo dal monegasco, quarto Sainz. Il lavoro per migliorare la macchina portato avanti dalla scuderia di Maranello durante la pausa, sembrerebbe, per adesso, dare i propri frutti. Quale sarà lo scenario delle qualifiche ufficiali del pomeriggio? Una Ferrari finalmente competitiva e in grado di lottare per la prima fila, o si tratta solamente dell’ennesima illusione dettata dalle differenti strategie messe in campo dai vari team per sfruttare al meglio l’unica ora di Prove Libere a disposizione nel Weekend?

F1 Gp Azerbaijan a Baku Classifica tempi prove libere – Infografica Sara Colombo

F1, soltanto una sessione di libere e l’incubo “bandiera rossa”

L’unica ora a disposizione degli ingegneri nel corso di tutto il weekend, per mettere a punto strategie, set-up qualifica e gara, testare l’usura e il degrado gomma, vede avverarsi lo scenario più temuto: la bandiera rossa. A soli 15 minuti dal via, il posteriore dell’Alpine di Pierre Gasly va in fiamme a causa di un problema idraulico. Il francese, però, anziché arrestare la monoposto nella via di fuga a curva 3, continua verso la pit-lane, costretto poi a fermarsi a bordo pista causando 15 minuti di bandiera rossa. In contemporanea anche la Haas di Kevin Magnussen ha problemi e si spegne in mezzo alla pista. Nel corso di una sessione di libere, diversamente da quando avviene in gara, una bandiera rossa non ferma il tempo: il timer continua a girare, facendo quindi perdere tempo prezioso alle squadre. Nel caso specifico di questo weekend, con soli sessanta minuti a disposizione per testare una pista pericolosa e con pochissimo grip, la bandiera rossa costituiva uno tra i peggiori scenari immaginabili.

F1, perché solo sessanta minuti? Il nuovo formato delle sprint race

Con il weekend di gara del 28, 29 e 30 aprile debutta il nuovo formato delle “Sprint Race”, che sarà uguale per tutte le sei date del format previste in campionato. Le gare sprint, introdotte nel Mondiale di Formula 1 nel 2021, fino all’anno scorso erano “gare veloci”, corse su una distanza di 100 km, dopo le qualifiche del venerdì e influenti sulla griglia di partenza della gara di domenica.

Da quest’anno, invece, l’evento sprint costituirà un evento a sé stante: “una gara nella gara” con qualifiche e classifica indipendenti. Nel programma del weekend, quindi, resta più o meno invariato il venerdì, con Prove Libere e Qualifica, che decreterà la griglia di partenza della gara di domenica; viene rivoluzionato completamente il sabato, che vede l’eliminazione della seconda sessione di Prove Libere, a favore di una mini Qualifica per la Sprint Race, e, a seguire la gara veloce; mentre l’evento di gara di domenica dipenderà unicamente dalle Qualifiche del venerdì, senza ulteriori modifiche dettate dall’ordine di arrivo nella sprint race.