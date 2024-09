F1: dopo Monza, la McLaren di Senna e i bolidi in Lego in mostra all’Aci a Milano

Dopo la passerella al Gp d’Italia, il modello in mattoncini Lego in scala 1:1 della McLaren guidata da Ayrton Senna nel 1988 si è spostata da Monza a Milano, in corso Venezia.

F1: la McLaren di Senna e i bolidi in Lego in mostra all’Aci a Milano, fino a domenica 8 settembre

È aperta fino a domenica 8 settembre la mostra dedicata ai bolidi della Formula 1 con la McLaren MP4/4 realizzata da Riccardo Zangelmi con 400mila mattoncini e 700 ore di costruzione (oltre a quelle della progettazione) e gli altri 29 modellini di auto da gara realizzati dagli AFOL (Adults Fan of LEGO), progettati da Luca Rusconi e costruiti da Francesco Frangioja. Tra queste, la Tyrrell P34, l’unica vettura a sei ruote a gareggiare in Formula 1.

F1: la McLaren di Senna e i bolidi in Lego in mostra all’Aci a Milano, «grandissimo successo di pubblico»

«Un grandissimo successo di pubblico, prima all’Autodromo di Monza, poi nella nostra sede di corso Venezia dove la monoposto potrà essere ammirata fino a domenica – commenta Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club Milano – Anche i milanesi hanno risposto in maniera importante all’iniziativa che, grazie a LEGO, abbiamo proposto con l’orgoglio di rendere omaggio a uno dei più grandi e iconici campioni della Formula 1. Per chi ancora non ha potuto apprezzare questa eccezionale creazione, c’è ancora la possibilità di farlo».

L’appuntamento è nella sede dell’ACI, in corso Venezia 43, con ingresso gratuito dalle ore 10 alle 19.