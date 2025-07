Doppio podio per la monzese Asd Freemoving nell’atletica leggera alla settima edizione degli European Para Youth Games 2025 di Istanbul, in Turchia. Gabriele Pirola, atleta non vedente di 19 anni di Sesto San Giovanni, in gara con la guida Simone Ranucci, coetaneo di Nova Milanese, ha vinto l’argento nei 100 e 400 metri. Un’altra grande soddisfazione arrivata a stretto giro dopo l’oro nei 200 metri e l’argento nei 100 metri ai campionati italiani di Grosseto, a metà luglio.

EPYG 2025, Freemoving d’argento: l’atleta non vedente e la sua guida a podio nei 100 e 400 metri

Fresco di maturità scientifica, Pirola ha gareggiato prima sui 100 metri, conquistando subito l’argento con un tempo di 12″74. Domenica 27 luglio bis sui 400 in 1’00″83 che è anche il nuovo personal best, migliorato di 4 secondi il loro Personal best.

«Sono soddisfatto delle due medaglie – ha commentato l’atleta che vanta già un palmares significativo con convocazione in Fispes Academy tra gli atleti italiani under 20 più promettenti (2023) e partecipazione ai World Para Athletics Grand Prix in Svizzera, sempre accanto alla guida Ranucci (2025) – che alla partenza per la Turchia non immaginavo di poter conquistare. È sempre emozionante vestire la maglia azzurra e vivere lo spirito di squadra».

«Abbiamo affrontato avversari nuovi e questo è stato un ulteriore stimolo. La gara dei 400 metri è stata particolarmente bella, con tutti gli atleti in arrivo allineati, nell’arco di un secondo e mezzo – sottolinea la guida Simone Ranucci, anche lui fresco di maturità al liceo linguistico Martin Luther King di Muggiò – Salire sul podio e cantare l’inno è sempre un’emozione enorme, così come poter condividere momenti con tutta la squadra italiana».

EPYG 2025, Freemoving d’argento: Italia protagonista a Istanbul

Gli EPYG sono il più grande evento continentale a livello giovanile per atleti paralimpici di età compresa fra i 12 e i 23 anni. Settecento gli atleti in gara da 33 Paesi europei, impegnati in 9 discipline sportive: tiro con l’arco, atletica, bocce, goalball, judo, tennistavolo, taekwondo, nuoto e pallacanestro in carrozzina.

La delegazione italiana è stata la più numerosa di sempre con 66 atleti. La Fispes (Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali) ha portato sette atleti – cinque uomini e due donne – selezionati dal direttore tecnico nazionale Orazio Scarpa, per rappresentare il tricolore nelle categorie Under 17 e Under 20. Di quest’ultima delegazione hanno fatto parte gli atleti di FreeMoving. A Istanbul, gli azzurrini hanno conquistato 32 medaglie: 11 ori, 8 argenti, 13 bronzi.

EPYG 2025, Freemoving d’argento: la soddisfazione della preparatrice Martinelli e della presidente Inga

Oggi ad allenare Pirola e Ranucci è Cristina Martinelli. «L’anno scorso ho iniziato questa nuova avventura con la associazione Freemoving. Con il tempo e la passione sono riuscita a entrare in sintonia per poter lavorare con entrambi, privilegiando la qualità alla quantità della preparazione. Ora si incomincia a vedere il lavoro fatto, ma questo è solo l’inizio. Quando si crea la giusta sintonia, è particolarmente bello lavorare insieme con nuovi futuri obiettivi» sottolinea la preparatrice, che tre volte a settimana arriva dal Pavese a Monza per allenare la squadra di atletica della FreeMoving sulla pista della Forti e Liberi.

Esulta la presidente Antonella Inga, anche lei atleta di livello nazionale e campionessa italiana in carica nel salto in lungo: «Siamo davvero orgogliosi di questo risultato, dell’impegno e dei sacrifici fatti dai due atleti per raggiungere l’obiettivo. Un ringraziamento speciale va a Cristina Martinelli, per la sua grande passione, competenza e professionalità. Un impegno di tempo non indifferente, che ha permesso di poter raggiungere questi risultati».