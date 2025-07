Atletica: Nicolò Vidal, marcia d’oro anche all’Eyof in Macedonia

Un atleta brianzolo protagonista a Skopje nel Festival Olimpico della Gioventù Europea: è Nicolò Vidal vincitore della gara di marcia su pista. Il 17enne allenato da Ilaria Lanzani, in Macedonia ha dominato i 5 km chiudendo in 20:22.43 (terzo tempo in carriera) per salire sul gradino più alto del podio davanti allo spagnolo Gabriel Gonzalez (20:35.25) e all’ucraino Vitali Tarasiuk (20:55.71).

L’atleta della PBM Bovisio Masciago dominatore della stagione Allievi italiana con due titoli nazionali e tre Migliori Prestazioni Italiane di categoria, ha conquistato la terza medaglia internazionale dopo il bronzo europeo Under 18 2024 (sempre sui 5000m in pista) e l’oro continentale a squadre Under 20 2025 (sui 10 km su strada): sulla distanza dei 5 km Vidal nel 2025 ha vinto entrambi i titoli italiani Allievi (indoor e outdoor) portando i limiti italiani Under 18 a 19:59.28 all’aperto (storica prima volta per un allievo italiano sotto i 20 minuti superando una MPI Allievi di Giovanni De Benedictis in vigore da 40 anni) e a 20:46.19 al coperto; il brianzolo ha migliorato anche la MPI Allievi dei 10 km su strada con 41:22.

Atletica: i brianzoli agli Europei U23 Bergen

In manifestazioni internazionali hanno gareggiato altri atleti brianzoli. A Bergen, in Norvegia, nei Campionati Europei Under 23, Celeste Polzonetti di Desio si è fermata alle semifinali sui 100 ostacoli e Matteo Di Benedetto di Bovisio Masciago è stato costretto al ritiro nella gara sui 400 metri a causa di uno strappo alla schiena. Matteo Sioli dell’Euroatletica di Paderno Dugnano è volato ha vinto il titolo continentale del salto in alto.