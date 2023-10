Eccellenza: brillano Ardor Lazzate e Base 96 Seveso, goleada del Muggiò

Nella quarta giornata di campionato di Eccellenza nel Girone A fari puntati sull’Ardor Lazzate che supera il Saronno FBC e sulla Base 96 Seveso capace di battere anche la Sestese, mentre nel Girone B brillano le vittorie di Muggiò e Leon Vimercate (entrambe con i punteggi di 5-1 a spese della Brianza Olginatese e Lemine Almenno), mentre solo Meda e Vis Nova Giussano non hanno raccolto punti.

Eccellenza: Ardor Lazzate-FBC Saronno 4-3

Nel Girone A epico 4-3 tra Ardor Lazzate e FBC Saronno, passato in archivio con le reti di Marioli, Silla, Giangaspero e Caldirola (quest’ultimo decisivo a centrare il bersaglio a tre minuti dal fischio finale) per l’Ardor e di Hassan e Ponteggia (al suo rientro in squadra) per i bianco-azzurri di Saronno.

Eccellenza: Base 96-Sestese 3-2

I risultati della giornata dicono che Base 96 è una squadra ben messa in campo capace di metabolizzare la rete iniziale di Pagliaro della Sestese e di risalire la corrente con Siviero, Cazzaniga e Romeo. Il secondo gol degli ospiti lo sigla Pinotti nei minuti extra-time fissando il punteggio finale sul 3-2.

I rossoverdi di Seveso sono neopromossi e hanno puntato sulla continuità per consolidarsi nella categoria a partire dalla guida tecnica di Marco Varaldi che ha fatto bene nello scorso campionato.

Eccellenza: Meda-FC Milanese 0-1

Mastica amaro il Meda di Gigi Cairoli che incappa nella terza sconfitta stagionale. Al “Mino Favini” passa il FC Milanese con un gol di Checchi a metà primo tempo, per i bianconeri anche un pizzico di sfortuna (palo Valtulina) e imprecisioni (con Brighenti e Molteni). Nel primo tempo il vantaggio ospite: palla persa a metà campo, con Ruscitto che gestisce al meglio la ripartenza servendo Checchi che, solo davanti a Chierico non può sbagliare. Meda sotto shock che non riesce a recuperare e addirittura finisce in dieci uomini (rosso a Ferraroli).

Eccellenza: la classifica del Girone A

La classifica. Base 96 Seveso, Calvairate, Oltrepò 10 punti; Solbiatese, Casteggio 8; Caronnese, Pavia 7; FC Milanese 6; Magenta, Castanese 5; Sestese, Accademia Pavese, Verbano, Ardor Lazzate 4: FBC Saronno, Vergiatese 3; Meda, Accademia Vittuone 0 punti.

Eccellenza: Muggiò-Brianza Olginatese 5-1

Nel Girone B il Muggiò strapazza i lecchesi della Brianza Olginatese con un secco 5-1 inaugurato dopo due minuti di gioco da Vassallo e poi ampliato dalle reti di Adamoli, Bosco, Diana e Zucchetti. La squadra di Natobuono rimane in vetta al girone con la Trevigliese e la Nuova Sondrio.

Eccellenza: Lemine Almenno-Leon 1-5

Vince di goleada anche il Leon trascinato dalle reti di Bonseri, Ferrè, Schingo e dalla doppietta di De Angeli.

Eccellenza: Vis Nova Giussano-San Pellegrino 0-1

Cade ancora la Vis Nova Giussano scesa in campo priva degli attaccanti Mancosu e Citterio infortunati e Marzeglia squalificato per cinque giornate. Il San Pellegrino, da opportunista, intasca l’intera posta in palio con la rete di Gregis a inizio ripresa. I tecnici della Vis Nova devono trovare al più presto soluzioni per rendere più efficace il gioco offensivo.

Eccellenza: la classifica del Girone B

La classifica. Muggiò, Nuova Sondrio, Trevigliese 10 punti; Mapello 9; Offanenghese 8; Altabrianza Tavernerio 7; San Pellegrino, Cisanese 6: Leon, Arcellasco Erba 5; Vis Nova Giussano, Soresinese, Soncinese, Castelleone, Brianza Olginatese 3; Tribiano 2; Calolziocorte, Lemine Almenno 1 punto.

Eccellenza: il prossimo turno

Mercoledì 4 ottobre ritornano in campo tutte le squadre per un turno ingrasettimanale. Il programma Girone A: Meda – Saraonno Fbc; Magenta – Base 96 Seveso; A.Lazzate – Pavia. Girone B: Catelleone – Vis Nova; Leon – Altabrianza Tavernerio; Muggiò – Lemine Almenno.