Si recupera domenica 7 aprile a Triuggio il Campionato Italiano di Duathlon Cross Sprint, valevole anche come prima tappa del Circuito Cross Fitri, dopo l’annullamento per allerta meteo lo scorso 3 marzo: con l’occasione verranno assegnate le maglie di Campione italiano di specialità assolute, junior e di categoria.

Duathlon Cross Sprint: gli Italiani a Triuggio il 7 aprile, erano stati annullati per allerta meteo

L’evento che si svolge nel Parco della Valle del Lambro, come nella passata edizione, è organizzato della Polisportiva Team Brianza, sezione Triathlon, di Lissone in collaborazione con la Fitri, con il patrocinio della Regione Lombardia e il supporto del Comune di Triuggio.

Per le avverse condizioni metereologiche di domenica 3 marzo il territorio comunale, un’ordinanza sindacale aveva revocato l’autorizzazione allo svolgimento della competizione: la Fitri era stata costretta ad annullare il Campionato e in accordo con la società organizzatrice la Federazione ha disposto il mantenimento delle quote di iscrizione di tutti i partecipanti.

Duathlon Cross Sprint: organizza il TTB Lissone, medaglie a Barzanò

In questa prima parte della stagione, alcuni atleti TTB Lissone hanno gareggiato a Barzanò, nel Duathlon Sprint Cross (5 km a piedi, 20 km in bici e in chiusura ancora 2,5 km di corsa) gara nel complesso abbastanza breve, disegnata fra i comuni di Barzanò e Monticello Brianza che pur non presentando particolari asperità, ha messo alla prova le condizioni fisiche degli iscritti. Il bilancio del TTB Lissone è di cinque medaglie vinte: tre d’oro con Anna Lietti (Cat.S2), Valentina Giardini (Cat.S4) e Giulia Bergamin (Youth B); una d’argento con Emanuela Morelli (M1) e una di bronzo con Giacomo Giorgini (YB). Inoltre, non appena archiviata questa prova, Valentina Giardini ha gareggiato nel Duathlon sprint Città di Santena (privincia di Torino) dove si è imposta nella categoria S4 staccando di 5” Elena Sacchetto (Milano Triathlon).